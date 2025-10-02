Odkrijte ključne vpoglede v Blocksport (BSPT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Blocksport to launch a NFT platform to bring clubs, fans and sponsors closer together. The state-of-the-art NFT platform provides features like NFT and fan token issuance, auction, bidding as well as NFT mining. Blocksport aims to build a sports ecology for Sports enthusiasts that integrates games, sports NFTs, and fan community management. NFTs Blocksport launches the unique NFTs of sports assets such as Collectible Cards, Memorabilia, Video, Picture, Merchandise, Skins, which can be permanently collected by fans. Fan Token Offering Blocksport cooperates with world-renowned clubs to issue fan tokens for these cooperative clubs. Fans holding fan tokens can participate and influence club-related important decision. Staking The Blocksport NFT platform integrates BSPT, star card NFT and fan tokens into DeFi games, and enhances fans interaction through the «play and earn» mode.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BSPT, raziščite ceno žetona BSPT v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov BSPT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Blocksport (BSPT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BSPT? Naša stran za napovedovanje cen BSPT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen BSPT pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

