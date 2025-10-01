Tokenomika Bancor (BNT)

Tokenomika Bancor (BNT)

Odkrijte ključne vpoglede v Bancor (BNT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 22:33:47 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Bancor (BNT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Bancor (BNT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 78.51M
$ 78.51M
Skupna ponudba:
$ 115.19M
$ 115.19M
Razpoložljivi obtok:
$ 115.19M
$ 115.19M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 78.51M
$ 78.51M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 9.348
$ 9.348
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.117415463258
$ 0.117415463258
Trenutna cena:
$ 0.6816
$ 0.6816

Informacije o Bancor (BNT)

Bancor is an on-chain liquidity protocol that enables automated, decentralized exchange on Ethereum and across blockchains. The protocol is made up of a series of smart contracts that are designed to pool liquidity and perform peer-to-contract trades in a single transaction with no counterparty. Users stake BNT in automated market makers in exchange for trading fees, BNT staking rewards and voting rights in the Bancor DAO. Bancor has processed more than $2 billion in trade volume across thousands of tokens, with millions in fees generated by stakers.

Uradna spletna stran:
https://www.carbondefi.xyz/
Bela knjiga:
https://www.carbondefi.xyz/whitepaper
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/EDVVEYW4fPJ6vKw5LZXRGUSPzxoHrv6eWvTqhCr8oShs

Tokenomika Bancor (BNT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Bancor (BNT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BNT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BNT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BNT, raziščite ceno žetona BNT v živo!

Kako kupiti BNT

Želite v svoj portfelj dodati Bancor (BNT)? MEXC podpira različne načine nakupa BNT, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Bancor (BNT)

Analiza zgodovine cen BNT pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene BNT

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BNT? Naša stran za napovedovanje cen BNT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

