Bancor is an on-chain liquidity protocol that enables automated, decentralized exchange on Ethereum and across blockchains. The protocol is made up of a series of smart contracts that are designed to pool liquidity and perform peer-to-contract trades in a single transaction with no counterparty. Users stake BNT in automated market makers in exchange for trading fees, BNT staking rewards and voting rights in the Bancor DAO. Bancor has processed more than $2 billion in trade volume across thousands of tokens, with millions in fees generated by stakers.

Ime in priimekBNT

UvrstitevNo.425

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)5.19%

Razpoložljivi obtok115,188,101.74069732

Največja ponudba0

Skupna ponudba115,188,101.74069732

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov23.731000900268555,2017-06-19

Najnižja cena0.117415463258,2020-03-13

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

