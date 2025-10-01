Tokenomika BICITY AI PROJECTS (BICITY)
Tokenomika in analiza cen BICITY AI PROJECTS (BICITY)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BICITY AI PROJECTS (BICITY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o BICITY AI PROJECTS (BICITY)
BICITY is a leading firm that uses AI to create articles, visuals, edit images, and produce sound-related projects, revolutionizing digital content creation with advanced technology.
Tokenomika BICITY AI PROJECTS (BICITY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike BICITY AI PROJECTS (BICITY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BICITY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BICITY.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BICITY, raziščite ceno žetona BICITY v živo!
Kako kupiti BICITY
Želite v svoj portfelj dodati BICITY AI PROJECTS (BICITY)? MEXC podpira različne načine nakupa BICITY, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.
Zgodovina cen BICITY AI PROJECTS (BICITY)
Analiza zgodovine cen BICITY pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene BICITY
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BICITY? Naša stran za napovedovanje cen BICITY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti
Kupite BICITY AI PROJECTS (BICITY)
Znesek
1 BICITY = 0.0003732 USD