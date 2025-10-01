Tokenomika Big Data Protocol (BDP)

Odkrijte ključne vpoglede v Big Data Protocol (BDP), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 22:29:02 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Big Data Protocol (BDP)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Big Data Protocol (BDP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.37M
Skupna ponudba:
$ 64.92M
Razpoložljivi obtok:
$ 52.86M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.07M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 18.033
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.01474429158777362
Trenutna cena:
$ 0.02584
Informacije o Big Data Protocol (BDP)

Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data

BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.

Uradna spletna stran:
https://bigdataprotocol.com
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xf3dcbc6D72a4E1892f7917b7C43b74131Df8480e

Tokenomika Big Data Protocol (BDP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Big Data Protocol (BDP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BDP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BDP.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BDP, raziščite ceno žetona BDP v živo!

Kako kupiti BDP

Želite v svoj portfelj dodati Big Data Protocol (BDP)? MEXC podpira različne načine nakupa BDP, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Big Data Protocol (BDP)

Analiza zgodovine cen BDP pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene BDP

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BDP? Naša stran za napovedovanje cen BDP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

