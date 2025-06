BDP

Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.

Ime in priimekBDP

UvrstitevNo.1564

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.31%

Razpoložljivi obtok52,278,856.08827953

Največja ponudba80,000,000

Skupna ponudba64,923,252.85185185

Hitrost kroženja0.6534%

Datum izdaje2021-03-04 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov15.00228273,2021-03-07

Najnižja cena0.01474429158777362,2022-12-19

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

