Tokenomika Based Labs (BASEDAI)

Tokenomika Based Labs (BASEDAI)

Odkrijte ključne vpoglede v Based Labs (BASEDAI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:15:51 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Based Labs (BASEDAI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Based Labs (BASEDAI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 13.26M
$ 13.26M$ 13.26M
Skupna ponudba:
$ 35.67M
$ 35.67M$ 35.67M
Razpoložljivi obtok:
$ 34.60M
$ 34.60M$ 34.60M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 13.66M
$ 13.66M$ 13.66M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 9.58
$ 9.58$ 9.58
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.17269680196761764
$ 0.17269680196761764$ 0.17269680196761764
Trenutna cena:
$ 0.3831
$ 0.3831$ 0.3831

Informacije o Based Labs (BASEDAI)

BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs.

Uradna spletna stran:
getbased.ai
Bela knjiga:
https://arxiv.org/pdf/2403.01008.pdf
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x44971abf0251958492fee97da3e5c5ada88b9185

Tokenomika Based Labs (BASEDAI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Based Labs (BASEDAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BASEDAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BASEDAI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BASEDAI, raziščite ceno žetona BASEDAI v živo!

Kako kupiti BASEDAI

Želite v svoj portfelj dodati Based Labs (BASEDAI)? MEXC podpira različne načine nakupa BASEDAI, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Based Labs (BASEDAI)

Analiza zgodovine cen BASEDAI pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene BASEDAI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BASEDAI? Naša stran za napovedovanje cen BASEDAI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti