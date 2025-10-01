Tokenomika Bakery (BAKE)

Odkrijte ključne vpoglede v Bakery (BAKE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 22:26:54 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Bakery (BAKE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Bakery (BAKE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 10.69M
Skupna ponudba:
$ 289.77M
Razpoložljivi obtok:
$ 289.77M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 10.69M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 8.5
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00756707
Trenutna cena:
$ 0.0369
Informacije o Bakery (BAKE)

Bakeryswap is the next iteration of the current Uniswap. It's like Uniswap, but faster and cheaper. In addition to all of the above, liquidity providers will also receive Bake Token rewards from which they can receive a portion of the Bakeryswap transaction fees and can be used to vote as part of Bakeryswap governance.

Uradna spletna stran:
https://www.bakeryswap.org/
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0xE02dF9e3e622DeBdD69fb838bB799E3F168902c5

Tokenomika Bakery (BAKE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Bakery (BAKE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BAKE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BAKE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BAKE, raziščite ceno žetona BAKE v živo!

