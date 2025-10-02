Tokenomika Astra Protocol (ASTRA)

Odkrijte ključne vpoglede v Astra Protocol (ASTRA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 02:20:14 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Astra Protocol (ASTRA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Astra Protocol (ASTRA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.77M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.8
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000368237312114063
Trenutna cena:
$ 0.0017714
Informacije o Astra Protocol (ASTRA)

Astra Protocol is the next generation of compliance, a decentralized KYC Platform for Web3. Our application brings the financial regulatory standards for 150+ countries and over 300+ sanctions and watchlists to the crypto industry without sacrificing anonymisation.

Uradna spletna stran:
https://astraprotocol.com/
Bela knjiga:
https://astraprotocol.box.com/s/3nr5wliismk55tqfqdbyte14n6bxn7ko
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x201332Bd45c8628D814F870bFb584B385A7C351e

Tokenomika Astra Protocol (ASTRA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Astra Protocol (ASTRA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ASTRA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ASTRA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ASTRA, raziščite ceno žetona ASTRA v živo!

Kako kupiti ASTRA

Želite v svoj portfelj dodati Astra Protocol (ASTRA)? MEXC podpira različne načine nakupa ASTRA, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Astra Protocol (ASTRA)

Analiza zgodovine cen ASTRA pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene ASTRA

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ASTRA? Naša stran za napovedovanje cen ASTRA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
