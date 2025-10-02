Tokenomika AS Monaco (ASM)

Odkrijte ključne vpoglede v AS Monaco (ASM), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 02:19:53 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen AS Monaco (ASM)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za AS Monaco (ASM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 967.28K
Skupna ponudba:
$ 10.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 5.35M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.81M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 3.932
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.17700350288970879
Trenutna cena:
$ 0.1808
Informacije o AS Monaco (ASM)

$ASM is the name of AS Monaco’s only official Fan Token™. The Fan Token™ is a digital asset that never expires, and gives you the right to vote on certain official Club decisions, as well as unprecedented access to your team and to have incredible, never-before-seen experiences.

Uradna spletna stran:
https://socios.com
Raziskovalec blokov:
https://chiliscan.com/token/0x371863096CF5685cD37AE00C28DE10b6edBab3Fe

Tokenomika AS Monaco (ASM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike AS Monaco (ASM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ASM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ASM.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ASM, raziščite ceno žetona ASM v živo!

Kako kupiti ASM

Želite v svoj portfelj dodati AS Monaco (ASM)? MEXC podpira različne načine nakupa ASM, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen AS Monaco (ASM)

Analiza zgodovine cen ASM pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene ASM

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ASM? Naša stran za napovedovanje cen ASM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

