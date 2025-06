ASM

$ASM is the name of AS Monaco’s only official Fan Token™. The Fan Token™ is a digital asset that never expires, and gives you the right to vote on certain official Club decisions, as well as unprecedented access to your team and to have incredible, never-before-seen experiences.

Ime in priimekASM

UvrstitevNo.1931

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)5.18%

Razpoložljivi obtok4,400,000

Največja ponudba10,000,000

Skupna ponudba10,000,000

Hitrost kroženja0.44%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov2.753173777433573,2023-02-08

Najnižja cena0.22074050676539153,2025-04-07

Javna veriga blokovCHZ

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.