Tokenomika ArchLoot (AL)
Informacije o ArchLoot (AL)
ArchLoot is a UGC P2E game that attempts to change the whole gamefi dynamics with its exceptional gameplay and unique infrastructure behind NFT assets. Basically a player assemble his/her own avatar with different parts (NFTs with a diversity of rarity, stats, looks and skills), then start the adventure.
Tokenomika ArchLoot (AL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike ArchLoot (AL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov AL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AL.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko AL, raziščite ceno žetona AL v živo!
