Tokenomika OLAXBT (AIO)

Odkrijte ključne vpoglede v OLAXBT (AIO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 13:31:56 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen OLAXBT (AIO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za OLAXBT (AIO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 19.55M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 230.25M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 84.92M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.21107
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.04215223361578995
Trenutna cena:
$ 0.08492
Informacije o OLAXBT (AIO)

OlaXBT is a Web3 AI-powered market intelligence platform built on the BNB Smart Chain. The project leverages reinforcement learning (RL) and a Model Context Protocol (MCP) marketplace, enabling users to build their own agentic systems by combining trading modules, MCP toolkits, and agents for generating trading signals and analysis. The native token, AIO, supports transaction fees, vault staking, and governance. The platform features a no-code chatbot interface and a Langflow-alike agent builder, allowing users to create and customize AI agents for trading and asset management. The MCP marketplace facilitates agent trading and monetization.

Uradna spletna stran:
https://olaxbt.xyz
Bela knjiga:
https://olaxbt-docs.gitbook.io/olaxbt-doc
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x81a7da4074b8e0ed51bea40f9dcbdf4d9d4832b4

Tokenomika OLAXBT (AIO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike OLAXBT (AIO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov AIO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AIO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AIO, raziščite ceno žetona AIO v živo!

Zgodovina cen OLAXBT (AIO)

Analiza zgodovine cen AIO pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene AIO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AIO? Naša stran za napovedovanje cen AIO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

