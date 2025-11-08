Današnja cena OLAXBT

Današnja cena kriptovalute OLAXBT (AIO) v živo je $ 0.13, s spremembo 1.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AIO v USD je $ 0.13 na AIO.

Kriptovaluta OLAXBT je trenutno na #662. mestu s tržno kapitalizacijo $ 29.93M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 230.25M AIO. V zadnjih 24 urah se je AIO trgovalo med $ 0.12954 (najnižje) in $ 0.13498 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.20548860379382622, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.04215223361578995.

V kratkoročni uspešnosti se je AIO premaknil -0.07% v zadnji uri in -22.04% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 82.67K.

Tržne informacije OLAXBT (AIO)

Uvrstitev No.662 Tržna kapitalizacija $ 29.93M$ 29.93M $ 29.93M Volumen (24H) $ 82.67K$ 82.67K $ 82.67K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 130.00M$ 130.00M $ 130.00M Zaloga v obtoku 230.25M 230.25M 230.25M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 23.02% Javna veriga blokov BSC

