Današnja cena kriptovalute OLAXBT v živo je 0.13 USD. Tržna kapitalizacija AIO je 29,932,500 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AIO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute OLAXBT v živo je 0.13 USD. Tržna kapitalizacija AIO je 29,932,500 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AIO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o AIO

Informacije o ceni AIO

Kaj je AIO

Bela knjiga AIO

Uradna spletna stran AIO

Tokenomika AIO

Napoved cen AIO

Zgodovina AIO

AIO Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute AIO v fiat

Spot AIO

Terminske pogodbe AIO USDT-M

OLAXBT Logotip

Cena OLAXBT(AIO)

Cena 1 AIO v USD v živo:

$0.12985
-1.56%1D
USD
OLAXBT (AIO) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:00:29 (UTC+8)

Današnja cena OLAXBT

Današnja cena kriptovalute OLAXBT (AIO) v živo je $ 0.13, s spremembo 1.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AIO v USD je $ 0.13 na AIO.

Kriptovaluta OLAXBT je trenutno na #662. mestu s tržno kapitalizacijo $ 29.93M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 230.25M AIO. V zadnjih 24 urah se je AIO trgovalo med $ 0.12954 (najnižje) in $ 0.13498 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.20548860379382622, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.04215223361578995.

V kratkoročni uspešnosti se je AIO premaknil -0.07% v zadnji uri in -22.04% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 82.67K.

Tržne informacije OLAXBT (AIO)

No.662

$ 29.93M
$ 82.67K
$ 130.00M
230.25M
1,000,000,000
1,000,000,000
23.02%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija OLAXBT je $ 29.93M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 82.67K. Obstoječa ponudba AIO je 230.25M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 130.00M.

Zgodovina cene OLAXBT, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.12954
24H Nizka
$ 0.13498
24H Visoka

$ 0.12954
$ 0.13498
$ 0.20548860379382622
$ 0.04215223361578995
-0.07%

-1.55%

-22.04%

-22.04%

Zgodovina cen OLAXBT (AIO) v USD

Sledite spremembam cen OLAXBT za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0020578-1.55%
30 dni$ -0.01096-7.78%
60 dni$ +0.02497+23.77%
90 dni$ +0.06873+112.17%
Današnja sprememba cene OLAXBT

Danes je AIO zabeležil spremembo $ -0.0020578 (-1.55%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene OLAXBT

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.01096 (-7.78%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene OLAXBT

Če pogled razširimo na 60 dni, se je AIO spremenil za $ +0.02497 (+23.77%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene OLAXBT

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.06873 (+112.17%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen OLAXBT (AIO) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen OLAXBT.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto OLAXBT

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute OLAXBT, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute OLAXBT?

Several key factors influence OLAXBT(AIO) cryptocurrency prices:

1. Market demand and supply dynamics
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall cryptocurrency market sentiment
4. Bitcoin price movements (correlation effect)
5. Project development updates and roadmap progress
6. Partnership announcements and adoption news
7. Regulatory changes affecting crypto markets
8. Technical analysis patterns and investor sentiment
9. Exchange listings and delisting events
10. Community engagement and social media buzz

These factors interact to create price volatility typical of altcoins.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute OLAXBT?

People want to know OLAXBT(AIO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing profit and loss, and staying updated on market volatility to manage risk effectively.

Napoved cene za kriptovaluto OLAXBT

Napoved cene OLAXBT (AIO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AIO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen OLAXBT (AIO) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena OLAXBT lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute OLAXBT v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AIO za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute OLAXBT.

O OLAXBT

AIO (AIO) is a digital asset that operates within the blockchain technology space. It is designed to facilitate transactions and operations on the AIO platform, a decentralized network that aims to provide a secure and efficient environment for various applications, including financial services, supply chain management, and digital identity verification. The AIO token is used as the primary medium of exchange within this ecosystem, enabling users to access and interact with the services offered on the platform. The AIO platform operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. The supply of AIO tokens is predetermined and gradually released into the market, following a deflationary issuance model.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto OLAXBT

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto OLAXBT? Nakup AIO je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute OLAXBT. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute OLAXBT (AIO).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 230.25M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in OLAXBT bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu OLAXBT (AIO)

Kaj lahko storite s kriptovaluto OLAXBT

Z lastništvom kriptovalute OLAXBT se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Kaj je OLAXBT (AIO)

OlaXBT is a Web3 AI-powered market intelligence platform built on the BNB Smart Chain. The project leverages reinforcement learning (RL) and a Model Context Protocol (MCP) marketplace, enabling users to build their own agentic systems by combining trading modules, MCP toolkits, and agents for generating trading signals and analysis. The native token, AIO, supports transaction fees, vault staking, and governance. The platform features a no-code chatbot interface and a Langflow-alike agent builder, allowing users to create and customize AI agents for trading and asset management. The MCP marketplace facilitates agent trading and monetization.

OLAXBT Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje OLAXBT razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna OLAXBT spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o OLAXBT

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta OLAXBT?
Če bi kriptovaluta OLAXBT rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute OLAXBT.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:00:29 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti OLAXBT (AIO)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti OLAXBT

AIO USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na AIO z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami AIO USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte OLAXBT (AIO) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute OLAXBT v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
AIO/USDT
$0.12985
-1.53%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

