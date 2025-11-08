Današnja cena kriptovalute OLAXBT v živo je 0.13 USD. Tržna kapitalizacija AIO je 29,932,500 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AIO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute OLAXBT v živo je 0.13 USD. Tržna kapitalizacija AIO je 29,932,500 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AIO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute OLAXBT (AIO) v živo je $ 0.13, s spremembo 1.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AIO v USD je $ 0.13 na AIO.
Kriptovaluta OLAXBT je trenutno na #662. mestu s tržno kapitalizacijo $ 29.93M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 230.25M AIO. V zadnjih 24 urah se je AIO trgovalo med $ 0.12954 (najnižje) in $ 0.13498 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.20548860379382622, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.04215223361578995.
V kratkoročni uspešnosti se je AIO premaknil -0.07% v zadnji uri in -22.04% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 82.67K.
Tržne informacije OLAXBT (AIO)
No.662
$ 29.93M
$ 29.93M$ 29.93M
$ 82.67K
$ 82.67K$ 82.67K
$ 130.00M
$ 130.00M$ 130.00M
230.25M
230.25M 230.25M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
23.02%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija OLAXBT je $ 29.93M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 82.67K. Obstoječa ponudba AIO je 230.25M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 130.00M.
Zgodovina cene OLAXBT, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.12954
$ 0.12954$ 0.12954
24H Nizka
$ 0.13498
$ 0.13498$ 0.13498
24H Visoka
$ 0.12954
$ 0.12954$ 0.12954
$ 0.13498
$ 0.13498$ 0.13498
$ 0.20548860379382622
$ 0.20548860379382622$ 0.20548860379382622
$ 0.04215223361578995
$ 0.04215223361578995$ 0.04215223361578995
-0.07%
-1.55%
-22.04%
-22.04%
Zgodovina cen OLAXBT (AIO) v USD
Sledite spremembam cen OLAXBT za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0020578
-1.55%
30 dni
$ -0.01096
-7.78%
60 dni
$ +0.02497
+23.77%
90 dni
$ +0.06873
+112.17%
Današnja sprememba cene OLAXBT
Danes je AIO zabeležil spremembo $ -0.0020578 (-1.55%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene OLAXBT
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.01096 (-7.78%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene OLAXBT
Če pogled razširimo na 60 dni, se je AIO spremenil za $ +0.02497 (+23.77%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene OLAXBT
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.06873 (+112.17%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen OLAXBT (AIO) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute OLAXBT, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute OLAXBT?
Several key factors influence OLAXBT(AIO) cryptocurrency prices:
1. Market demand and supply dynamics 2. Trading volume and liquidity levels 3. Overall cryptocurrency market sentiment 4. Bitcoin price movements (correlation effect) 5. Project development updates and roadmap progress 6. Partnership announcements and adoption news 7. Regulatory changes affecting crypto markets 8. Technical analysis patterns and investor sentiment 9. Exchange listings and delisting events 10. Community engagement and social media buzz
These factors interact to create price volatility typical of altcoins.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute OLAXBT?
People want to know OLAXBT(AIO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing profit and loss, and staying updated on market volatility to manage risk effectively.
Napoved cene za kriptovaluto OLAXBT
Napoved cene OLAXBT (AIO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AIO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen OLAXBT (AIO) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena OLAXBT lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute OLAXBT v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AIO za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute OLAXBT.
O OLAXBT
AIO (AIO) is a digital asset that operates within the blockchain technology space. It is designed to facilitate transactions and operations on the AIO platform, a decentralized network that aims to provide a secure and efficient environment for various applications, including financial services, supply chain management, and digital identity verification. The AIO token is used as the primary medium of exchange within this ecosystem, enabling users to access and interact with the services offered on the platform. The AIO platform operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. The supply of AIO tokens is predetermined and gradually released into the market, following a deflationary issuance model.
AIO (AIO) is a digital asset that operates within the blockchain technology space. It is designed to facilitate transactions and operations on the AIO platform, a decentralized network that aims to provide a secure and efficient environment for various applications, including financial services, supply chain management, and digital identity verification. The AIO token is used as the primary medium of exchange within this ecosystem, enabling users to access and interact with the services offered on the platform. The AIO platform operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. The supply of AIO tokens is predetermined and gradually released into the market, following a deflationary issuance model.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto OLAXBT
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto OLAXBT? Nakup AIO je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute OLAXBT. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute OLAXBT (AIO).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 230.25M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in OLAXBT bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto OLAXBT
Z lastništvom kriptovalute OLAXBT se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
OlaXBT is a Web3 AI-powered market intelligence platform built on the BNB Smart Chain. The project leverages reinforcement learning (RL) and a Model Context Protocol (MCP) marketplace, enabling users to build their own agentic systems by combining trading modules, MCP toolkits, and agents for generating trading signals and analysis. The native token, AIO, supports transaction fees, vault staking, and governance. The platform features a no-code chatbot interface and a Langflow-alike agent builder, allowing users to create and customize AI agents for trading and asset management. The MCP marketplace facilitates agent trading and monetization.
OlaXBT is a Web3 AI-powered market intelligence platform built on the BNB Smart Chain. The project leverages reinforcement learning (RL) and a Model Context Protocol (MCP) marketplace, enabling users to build their own agentic systems by combining trading modules, MCP toolkits, and agents for generating trading signals and analysis. The native token, AIO, supports transaction fees, vault staking, and governance. The platform features a no-code chatbot interface and a Langflow-alike agent builder, allowing users to create and customize AI agents for trading and asset management. The MCP marketplace facilitates agent trading and monetization.
OLAXBT Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje OLAXBT razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta OLAXBT rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute OLAXBT.
Koliko je kriptovaluta OLAXBT vredna danes?
Današnja cena kriptovalute OLAXBT je $ 0.13. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta OLAXBT še vedno dobra naložba?
OLAXBT ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v AIO, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto OLAXBT?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto OLAXBT v vrednosti $ 82.67K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute OLAXBT?
Cena kriptovalute AIO se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute OLAXBT v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena AIO.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute OLAXBT?
Na ceno AIO vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,431.12
+1.61%
ETH
3,454.97
+4.77%
SOL
161.53
+3.93%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.111
+1.67%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za AIO na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par AIO/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute OLAXBT gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute OLAXBT letos rasla?
Cena kriptovalute OLAXBT bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute OLAXBT (AIO).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:00:29 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti OLAXBT (AIO)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.