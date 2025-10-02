Tokenomika Adventure Gold (AGLD)

Odkrijte ključne vpoglede v Adventure Gold (AGLD), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:10:58 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Adventure Gold (AGLD)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Adventure Gold (AGLD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 43.31M
Skupna ponudba:
$ 92.81M
Razpoložljivi obtok:
$ 77.31M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 53.78M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 8.2
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.20848210063010023
Trenutna cena:
$ 0.5602
Informacije o Adventure Gold (AGLD)

AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

Uradna spletna stran:
https://adventurelayer.xyz
Bela knjiga:
https://whitepaper.adventurelayer.xyz
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x32353a6c91143bfd6c7d363b546e62a9a2489a20

Tokenomika Adventure Gold (AGLD): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Adventure Gold (AGLD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov AGLD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AGLD.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AGLD, raziščite ceno žetona AGLD v živo!

Zgodovina cen Adventure Gold (AGLD)

Analiza zgodovine cen AGLD pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene AGLD

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AGLD? Naša stran za napovedovanje cen AGLD združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

