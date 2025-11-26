Tokenomika AdEx (ADX)

Odkrijte ključne vpoglede v AdEx (ADX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 13:31:33 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen AdEx (ADX)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za AdEx (ADX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 16.67M
Skupna ponudba:
$ 150.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 147.90M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 16.91M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.1846
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.034879632974
Trenutna cena:
$ 0.1127
Informacije o AdEx (ADX)

Uradna spletna stran:
https://www.adex.network/
Bela knjiga:
https://adexnetwork.notion.site/AdEx-AURA-Vision-198552af7b4f802d8f44c46b3f8ec7ec
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xade00c28244d5ce17d72e40330b1c318cd12b7c3

Tokenomika AdEx (ADX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike AdEx (ADX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ADX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ADX.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ADX, raziščite ceno žetona ADX v živo!

