Današnja cena kriptovalute AdEx (ADX) v živo je $ 0.1401, s spremembo 3.39 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ADX v USD je $ 0.1401 na ADX.
Kriptovaluta AdEx je trenutno na #807. mestu s tržno kapitalizacijo $ 20.72M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 147.90M ADX. V zadnjih 24 urah se je ADX trgovalo med $ 0.1289 (najnižje) in $ 0.1416 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 3.708280086517334, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.034879632974.
V kratkoročni uspešnosti se je ADX premaknil +4.70% v zadnji uri in +4.08% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 8.27K.
Tržne informacije AdEx (ADX)
No.807
$ 20.72M
$ 8.27K
$ 21.02M
147.90M
150,000,000
150,000,000
98.60%
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija AdEx je $ 20.72M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 8.27K. Obstoječa ponudba ADX je 147.90M, skupna ponudba pa znaša 150000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 21.02M.
Zgodovina cene AdEx, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.1289
24H Nizka
$ 0.1416
24H Visoka
$ 0.1289
$ 0.1416
$ 3.708280086517334
$ 0.034879632974
+4.70%
+3.39%
+4.08%
+4.08%
Zgodovina cen AdEx (ADX) v USD
Sledite spremembam cen AdEx za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.004594
+3.39%
30 dni
$ +0.0391
+38.71%
60 dni
$ +0.0086
+6.53%
90 dni
$ -0.0095
-6.36%
Današnja sprememba cene AdEx
Danes je ADX zabeležil spremembo $ +0.004594 (+3.39%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene AdEx
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.0391 (+38.71%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene AdEx
Če pogled razširimo na 60 dni, se je ADX spremenil za $ +0.0086 (+6.53%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene AdEx
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0095 (-6.36%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen AdEx (ADX) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute AdEx, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute AdEx?
Several key factors influence AdEx (ADX) token prices:
1. Adoption and Usage: Growth in advertisers and publishers using the AdEx platform directly impacts demand for ADX tokens.
2. Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor sentiment toward DeFi and advertising tokens.
3. Platform Development: Technical updates, new features, and partnerships that enhance the AdEx ecosystem's utility.
4. Competition: Performance relative to other decentralized advertising platforms and traditional ad networks.
5. Token Economics: Staking rewards, token burns, and supply dynamics within the AdEx protocol.
6. Regulatory Environment: Changes in cryptocurrency regulations affecting DeFi platforms and digital advertising.
7. Trading Volume: Liquidity on exchanges and overall trading activity.
8. Web3 Adoption: Growth in decentralized applications and blockchain-based advertising solutions.
These factors interact to create price volatility typical of cryptocurrency markets.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute AdEx?
People want to know AdEx (ADX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Traders need current prices to buy/sell at optimal moments. Investors track daily performance to assess their holdings' value and make strategic adjustments.
Napoved cene za kriptovaluto AdEx
Napoved cene AdEx (ADX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ADX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen AdEx (ADX) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena AdEx lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute AdEx v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ADX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute AdEx.
O AdEx
AdEx Network (ADX) is a decentralized advertising platform built on the Ethereum blockchain. The platform aims to address issues such as fraud, privacy, and consent in the advertising industry by replacing the traditional digital advertising models with a transparent, focused solution for advertisers to collaborate directly with ad publishers. Using the ADX utility token, advertisers can create ads and pay publishers, while the platform's users can earn tokens for viewing ads. The token also plays a role in the platform's governance, allowing holders to vote on proposals and updates. AdEx Network operates on a proof-of-stake consensus mechanism, with token holders able to stake their ADX to earn rewards.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto AdEx
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto AdEx? Nakup ADX je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute AdEx. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute AdEx (ADX).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 147.90M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in AdEx bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto AdEx
Z lastništvom kriptovalute AdEx se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
AURA is your personal AI agent, making it easier than ever to stay ahead in Web3. It keeps an eye on the market, recommends opportunities, and executes actions on your behalf - all based on your onchain activity and risk profile. Whether it’s finding the best lending protocols, claiming airdrops, minting NFTs, or maximizing your DeFi yield, AURA does the heavy lifting so you don’t have to. AURA’s AI agent framework can also provide personalized strategies and automation across Web3 apps and wallets, further enhancing user experience.
AdEx Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje AdEx razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta AdEx rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute AdEx.
Koliko je kriptovaluta AdEx vredna danes?
Današnja cena kriptovalute AdEx je $ 0.1401. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta AdEx še vedno dobra naložba?
AdEx ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v ADX, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto AdEx?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto AdEx v vrednosti $ 8.27K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute AdEx?
Cena kriptovalute ADX se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute AdEx v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena ADX.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute AdEx?
Na ceno ADX vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,478.85
+1.66%
ETH
3,457.44
+4.85%
SOL
161.74
+4.07%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1133
+1.88%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za ADX na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par ADX/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute AdEx gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute AdEx letos rasla?
Cena kriptovalute AdEx bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute AdEx (ADX).
