Današnja cena AdEx

Današnja cena kriptovalute AdEx (ADX) v živo je $ 0.1401, s spremembo 3.39 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ADX v USD je $ 0.1401 na ADX.

Kriptovaluta AdEx je trenutno na #807. mestu s tržno kapitalizacijo $ 20.72M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 147.90M ADX. V zadnjih 24 urah se je ADX trgovalo med $ 0.1289 (najnižje) in $ 0.1416 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 3.708280086517334, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.034879632974.

V kratkoročni uspešnosti se je ADX premaknil +4.70% v zadnji uri in +4.08% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 8.27K.

Tržne informacije AdEx (ADX)

Uvrstitev No.807 Tržna kapitalizacija $ 20.72M$ 20.72M $ 20.72M Volumen (24H) $ 8.27K$ 8.27K $ 8.27K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 21.02M$ 21.02M $ 21.02M Zaloga v obtoku 147.90M 147.90M 147.90M Največja ponudba 150,000,000 150,000,000 150,000,000 Skupna ponudba 150,000,000 150,000,000 150,000,000 Hitrost kroženja 98.60% Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija AdEx je $ 20.72M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 8.27K. Obstoječa ponudba ADX je 147.90M, skupna ponudba pa znaša 150000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 21.02M.