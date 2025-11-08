BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute AdEx v živo je 0.1401 USD. Tržna kapitalizacija ADX je 20,720,790 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ADX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute AdEx v živo je 0.1401 USD. Tržna kapitalizacija ADX je 20,720,790 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ADX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o ADX

Informacije o ceni ADX

Kaj je ADX

Bela knjiga ADX

Uradna spletna stran ADX

Tokenomika ADX

Napoved cen ADX

Zgodovina ADX

ADX Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute ADX v fiat

Spot ADX

Terminske pogodbe ADX USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

AdEx Logotip

Cena AdEx(ADX)

Cena 1 ADX v USD v živo:

$0.1401
$0.1401$0.1401
+3.39%1D
USD
AdEx (ADX) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:59:59 (UTC+8)

Današnja cena AdEx

Današnja cena kriptovalute AdEx (ADX) v živo je $ 0.1401, s spremembo 3.39 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ADX v USD je $ 0.1401 na ADX.

Kriptovaluta AdEx je trenutno na #807. mestu s tržno kapitalizacijo $ 20.72M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 147.90M ADX. V zadnjih 24 urah se je ADX trgovalo med $ 0.1289 (najnižje) in $ 0.1416 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 3.708280086517334, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.034879632974.

V kratkoročni uspešnosti se je ADX premaknil +4.70% v zadnji uri in +4.08% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 8.27K.

Tržne informacije AdEx (ADX)

No.807

$ 20.72M
$ 20.72M$ 20.72M

$ 8.27K
$ 8.27K$ 8.27K

$ 21.02M
$ 21.02M$ 21.02M

147.90M
147.90M 147.90M

150,000,000
150,000,000 150,000,000

150,000,000
150,000,000 150,000,000

98.60%

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija AdEx je $ 20.72M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 8.27K. Obstoječa ponudba ADX je 147.90M, skupna ponudba pa znaša 150000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 21.02M.

Zgodovina cene AdEx, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.1289
$ 0.1289$ 0.1289
24H Nizka
$ 0.1416
$ 0.1416$ 0.1416
24H Visoka

$ 0.1289
$ 0.1289$ 0.1289

$ 0.1416
$ 0.1416$ 0.1416

$ 3.708280086517334
$ 3.708280086517334$ 3.708280086517334

$ 0.034879632974
$ 0.034879632974$ 0.034879632974

+4.70%

+3.39%

+4.08%

+4.08%

Zgodovina cen AdEx (ADX) v USD

Sledite spremembam cen AdEx za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.004594+3.39%
30 dni$ +0.0391+38.71%
60 dni$ +0.0086+6.53%
90 dni$ -0.0095-6.36%
Današnja sprememba cene AdEx

Danes je ADX zabeležil spremembo $ +0.004594 (+3.39%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene AdEx

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.0391 (+38.71%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene AdEx

Če pogled razširimo na 60 dni, se je ADX spremenil za $ +0.0086 (+6.53%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene AdEx

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0095 (-6.36%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen AdEx (ADX) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen AdEx.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto AdEx

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute AdEx, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute AdEx?

Several key factors influence AdEx (ADX) token prices:

1. Adoption and Usage: Growth in advertisers and publishers using the AdEx platform directly impacts demand for ADX tokens.

2. Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor sentiment toward DeFi and advertising tokens.

3. Platform Development: Technical updates, new features, and partnerships that enhance the AdEx ecosystem's utility.

4. Competition: Performance relative to other decentralized advertising platforms and traditional ad networks.

5. Token Economics: Staking rewards, token burns, and supply dynamics within the AdEx protocol.

6. Regulatory Environment: Changes in cryptocurrency regulations affecting DeFi platforms and digital advertising.

7. Trading Volume: Liquidity on exchanges and overall trading activity.

8. Web3 Adoption: Growth in decentralized applications and blockchain-based advertising solutions.

These factors interact to create price volatility typical of cryptocurrency markets.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute AdEx?

People want to know AdEx (ADX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Traders need current prices to buy/sell at optimal moments. Investors track daily performance to assess their holdings' value and make strategic adjustments.

Napoved cene za kriptovaluto AdEx

Napoved cene AdEx (ADX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ADX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen AdEx (ADX) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena AdEx lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute AdEx v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ADX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute AdEx.

O AdEx

AdEx Network (ADX) is a decentralized advertising platform built on the Ethereum blockchain. The platform aims to address issues such as fraud, privacy, and consent in the advertising industry by replacing the traditional digital advertising models with a transparent, focused solution for advertisers to collaborate directly with ad publishers. Using the ADX utility token, advertisers can create ads and pay publishers, while the platform's users can earn tokens for viewing ads. The token also plays a role in the platform's governance, allowing holders to vote on proposals and updates. AdEx Network operates on a proof-of-stake consensus mechanism, with token holders able to stake their ADX to earn rewards.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto AdEx

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto AdEx? Nakup ADX je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute AdEx. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute AdEx (ADX).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 147.90M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in AdEx bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu AdEx (ADX)

Kaj lahko storite s kriptovaluto AdEx

Z lastništvom kriptovalute AdEx se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup AdEx (ADX) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je AdEx (ADX)

AURA is your personal AI agent, making it easier than ever to stay ahead in Web3. It keeps an eye on the market, recommends opportunities, and executes actions on your behalf - all based on your onchain activity and risk profile. Whether it’s finding the best lending protocols, claiming airdrops, minting NFTs, or maximizing your DeFi yield, AURA does the heavy lifting so you don’t have to. AURA’s AI agent framework can also provide personalized strategies and automation across Web3 apps and wallets, further enhancing user experience.

AdEx Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje AdEx razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna AdEx spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o AdEx

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta AdEx?
Če bi kriptovaluta AdEx rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute AdEx.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:59:59 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti AdEx (ADX)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti AdEx

ADX USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na ADX z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami ADX USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte AdEx (ADX) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute AdEx v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
ADX/USDT
$0.1401
$0.1401$0.1401
+3.39%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.4001
$2.4001$2.4001

+4,700.20%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004362
$0.00004362$0.00004362

+772.40%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000014800
$0.000014800$0.000014800

+146.66%

Flux

Flux

FLUX

$0.22592
$0.22592$0.22592

+106.64%

DGGO

DGGO

DGGO

$0.000000002929
$0.000000002929$0.000000002929

+88.96%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz ADX v USD

Znesek

ADX
ADX
USD
USD

1 ADX = 0.1401 USD