Na podlagi vaše napovedi bi lahko AdEx zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.1392.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko AdEx zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.146159.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena ADX za leto 2027 $ 0.153468 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena ADX za leto 2028 $ 0.161141 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ADX v letu 2029 $ 0.169198 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ADX v letu 2030 $ 0.177658 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena AdEx lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.289386.

Leta 2050 bi se cena AdEx lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.471380.