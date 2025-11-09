Napoved cene AdEx (ADX) (USD)

Pridobite napovedi cen kriptovalute AdEx za leta 2026, 2027, 2028, 2030 in več. Napovejte, koliko se bo ADX povečal v naslednjih petih letih ali več. Na podlagi tržnih trendov in razpoloženja takoj napovejte prihodnje cenovne scenarije.

Vnesite število med –100 in 1,000, da predvidite ceno kriptovaluteAdEx
%

* Izjava o omejitvi odgovornosti: Vse napovedi cen temeljijo na vnosih uporabnikov.

AdEx Napoved cene
$0.1392
+1.31%
USD
Dejansko
Napoved
Napoved cen AdEx za obdobje 2025–2050 (USD)

Napoved cene AdEx (ADX) za leto 2025 (to leto)

Na podlagi vaše napovedi bi lahko AdEx zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.1392.

Napoved cene AdEx (ADX) za leto 2026 (naslednje leto)

Na podlagi vaše napovedi bi lahko AdEx zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.146159.

Napoved cene AdEx (ADX) za leto 2027 (čez 2 leti)

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena ADX za leto 2027 $ 0.153468 s stopnjo rasti 10.25%.

Napoved cene AdEx (ADX) za leto 2028 (čez tri leta)

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena ADX za leto 2028 $ 0.161141 s stopnjo rasti 15.76%.

Napoved cene AdEx (ADX) za leto 2029 (čez 4 leta)

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ADX v letu 2029 $ 0.169198 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Napoved cene AdEx (ADX) za leto 2030 (čez pet let)

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ADX v letu 2030 $ 0.177658 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Napoved cen AdEx (ADX) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena AdEx lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.289386.

Napoved cen AdEx (ADX) za leto 2050 (čez 25 let)

Leta 2050 bi se cena AdEx lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.471380.

Leto
Cena
Rast
  • 2025
    $ 0.1392
    0.00%
  • 2026
    $ 0.146159
    5.00%
  • 2027
    $ 0.153468
    10.25%
  • 2028
    $ 0.161141
    15.76%
  • 2029
    $ 0.169198
    21.55%
  • 2030
    $ 0.177658
    27.63%
  • 2031
    $ 0.186541
    34.01%
  • 2032
    $ 0.195868
    40.71%
Leto
Cena
Rast
  • 2033
    $ 0.205661
    47.75%
  • 2034
    $ 0.215944
    55.13%
  • 2035
    $ 0.226742
    62.89%
  • 2036
    $ 0.238079
    71.03%
  • 2037
    $ 0.249983
    79.59%
  • 2038
    $ 0.262482
    88.56%
  • 2039
    $ 0.275606
    97.99%
  • 2040
    $ 0.289386
    107.89%
Pokaži več

Kratkoročna napoved cen AdEx za danes, jutri, ta teden in 30 dni

Datum
Napoved cene
Rast
  • November 9, 2025(Danes)
    $ 0.1392
    0.00%
  • November 10, 2025(jutri)
    $ 0.139219
    0.01%
  • November 16, 2025(Ta teden)
    $ 0.139333
    0.10%
  • December 9, 2025(30 dni)
    $ 0.139772
    0.41%
Napoved današnje cene AdEx (ADX)

Predvidena cena za ADX na dan November 9, 2025(Danes) je $0.1392. Ta projekcija odraža izračunan rezultat zagotovljenega odstotka rasti, kar uporabnikom omogoča posnetek potencialnega gibanja cen za danes.

Napoved cene AdEx (ADX) za jutri

Napoved cene ADX za November 10, 2025(jutri), pri čemer se uporabi vhodni podatek o letni rasti v višini 5 %, je $0.139219. Ti rezultati omogočajo oceno napovedi vrednosti žetona na podlagi izbranih parametrov.

Napoved cene AdEx za ta teden (ADX)

Do November 16, 2025(Ta teden), ko je bila napovedana cena ADX, z uporabo 5 % letne stopnje rasti, znaša $0.139333. Napoved tega tedna se izračuna na podlagi enakega odstotka rasti, da se zagotovi predstava o možnih gibanjih cen v prihodnjih dneh.

Napoved cene AdEx (ADX) 30 dni

Če pogledamo 30 dni vnaprej, je predvidena cena za ADX $0.139772. Ta napoved je izpeljana z uporabo vhodnega podatka o letni rasti 5 %, da se oceni, kakšna bi lahko bila vrednost žetona po enem mesecu.

Trenutna statistika cen AdEx

$ 0.1392
+1.31%

$ 20.59M
147.90M
$ 17.94K
--

Najnovejša cena ADX je $ 0.1392. Njegova 24-urna sprememba znaša +1.31%, 24-urni volumen trgovanja pa je $ 17.94K.
Poleg tega ADX ima v razpoložljivi obtok 147.90M in skupno tržno kapitalizacijo v višini $ 20.59M.

Kako kupiti AdEx (ADX)

Poskušate kupiti ADX? Zdaj lahko ADX kupujete s kreditno kartico, bančnim nakazilom, P2P in številnimi drugimi načini plačila. Naučite se, kako kupiti AdEx in začeti na MEXC!

Naučite se, kako kupiti ADX zdaj

Zgodovina cen AdEx

Glede na najnovejše podatke o AdEx, zbrane na strani s cenami v živo, je trenutna cena AdEx 0.1392 USD. Razpoložljivi obtok AdEx (ADX) je 0.00 ADX, kar pomeni, da je njegova tržna kapitalizacija  $20.59M.

Pika
Sprememba(%)
Sprememba(USD)
Najvišja
Najnižja
  • 24 ur
    0.00%
    $ 0.000199
    $ 0.1518
    $ 0.1338
  • 7 dni
    0.02%
    $ 0.003299
    $ 0.1518
    $ 0.1154
  • 30 dni
    0.31%
    $ 0.032699
    $ 0.1518
    $ 0.0862
24-urna uspešnost

V zadnjih 24 urah se je cena AdEx spremenila za $0.000199, kar odraža spremembo vrednosti v višini 0.00%.

7-dnevna uspešnost

V zadnjih 7 dneh se je AdEx trgoval z najvišjo vrednostjo $0.1518 in najnižjo vrednostjo $0.1154. Cena se je spremenila za 0.02%. Ta nedavni trend kaže, da je na trgu potencial za nadaljnje gibanje ADX.

30-dnevna uspešnost

V zadnjem mesecu se je vrednost AdEx spremenila za 0.31%, kar pomeni približno  USD0.032699 na njegovo vrednost. To pomeni, da bi lahko v bližnji prihodnosti pri ADX prišlo do nadaljnjih sprememb cen.

Preverite celotno zgodovino cen AdEx za podrobne trende na MEXC

Poglejte celotno zgodovino cen ADX

Kako deluje modul za napovedovanje cen AdEx (ADX)?

Modul za napovedovanje cen AdEx je uporabniku prijazno orodje, ki vam pomaga oceniti morebitne prihodnje cene na podlagi lastnih predpostavk o rasti ADX. Ne glede na to, ali ste izkušen trgovec ali radoveden vlagatelj, ta modul ponuja preprost in interaktiven način za napovedovanje prihodnje vrednosti žetona.

1. Vnesite svojo napoved rasti

Najprej vnesite želeni odstotek rasti, ki je lahko pozitiven ali negativen, odvisno od vaših tržnih napovedi. To lahko odraža vaša pričakovanja za AdEx za naslednje leto, pet let ali celo desetletja v prihodnosti.

2. Izračunajte prihodnjo ceno

Ko vnesete stopnjo rasti, kliknite gumb »Izračunaj«. Modul bo takoj izračunal predvideno prihodnjo ceno žetona ADX, kar vam bo omogočilo jasno predstavo, kako vaša napoved vpliva na vrednost žetona skozi čas.

3. Raziščite različne scenarije

Eksperimentirate lahko z različnimi stopnjami rasti, da preverite, kako lahko različni tržni pogoji vplivajo na ceno AdEx. Ta prilagodljivost vam omogoča, da analizirate tako optimistične kot konservativne napovedi in tako sprejemate bolj utemeljene odločitve.

4. Sentiment uporabnikov in vpogledi v skupnost

Modul združuje tudi podatke o razpoloženju uporabnikov, tako da lahko svoje napovedi primerjate z napovedmi drugih uporabnikov. Ta skupni prispevek ponuja dragocen vpogled v to, kako skupnost dojema prihodnost ADX.

Tehnični kazalniki za napovedovanje cen

Za povečanje natančnosti napovedi modul uporablja različne tehnične kazalnike in tržne podatke. Ti vključujejo:

Eksponentne drseče povprečne vrednosti (EMA): Pomaga slediti gibanju cene žetona, tako da izravnava nihanja in omogoča vpogled v morebitne obrate trenda.

Bollingerjevi pasovi: Meri nestanovitnost trga in prepozna potencialne pogoje prekupljenosti ali preprodanosti.

Indeks relativne moči (RSI): Ocenjuje dinamiko gibanja ADX, da ugotovi, ali je v bikovski ali medvedji fazi.

Konvergenca in divergenca drsečih sredin (MACD): Ocenjuje moč in smer gibanja cen, da prepozna potencialne vstopne in izstopne točke. S kombiniranjem teh kazalnikov s tržnimi podatki v realnem času modul zagotavlja dinamično napovedovanje cen, kar vam pomaga pridobiti globlji vpogled v prihodnji potencial AdEx.

Zakaj je napovedovanje cen ADX pomembno?

ADX Napovedi cen so ključne iz več razlogov, vlagatelji pa jih uporabljajo za različne namene:

Razvoj naložbene strategije: Napovedi pomagajo vlagateljem oblikovati strategije. Z ocenjevanjem prihodnjih cen se lahko odločijo, kdaj bodo kriptovaluto kupili, prodali ali jo zadržali.

Ocena tveganja: Razumevanje potencialnih gibanj cen omogoča vlagateljem, da ocenijo tveganje, povezano z določenim kripto sredstvom. To je bistveno pri obvladovanju in zmanjševanju morebitnih izgub.

Analiza trga: Napovedi pogosto vključujejo analizo tržnih trendov, novic in zgodovinskih podatkov. Ta celovita analiza vlagateljem pomaga pri razumevanju tržne dinamike in dejavnikov, ki vplivajo na spremembe cen.

Razpršitev portfelja: Z napovedjo, katere kriptovalute bi lahko bile uspešne, lahko vlagatelji ustrezno razpršijo svoje portfelje in tveganje porazdelijo na različna sredstva.

Dolgoročno načrtovanje: Vlagatelji, ki iščejo dolgoročne dobičke, se pri prepoznavanju kriptovalut s potencialom za prihodnjo rast zanašajo na napovedi.

Psihološka pripravljenost: Poznavanje možnih cenovnih scenarijev vlagatelje čustveno in finančno pripravi na nestanovitnost trga.

Vključevanje skupnosti: Napovedi cen kriptovalut pogosto sprožijo razprave v skupnosti vlagateljev, kar vodi do širšega razumevanja in kolektivne modrosti o tržnih trendih.

Pogosta vprašanja (FAQ) :

Je vredno v ADX vlagati zdaj?
Glede na vaše napovedi bo ADX dosegel ceno -- na undefined, zaradi česar je žeton vreden razmisleka.
Kakšna je napoved cene ADX za naslednji mesec?
Glede na orodje za napovedovanje cen AdEx (ADX) bo napovedana cena ADX dosegla -- na undefined.
Koliko bo leta 2026 stal 1 ADX?
Današnja cena 1 AdEx (ADX) je $0.1392. V skladu z zgornjim modulom napovedi se bo ADX leta 2026 povečal za 0.00% in dosegel ceno --.
Kakšna je napovedana cena ADX v letu 2027?
AdEx (ADX) se bo po napovedih letno povečevala za 0.00% in do leta 2027 dosegel ceno -- za 1ADX.
Kakšna je ocenjena ciljna cena ADX v letu 2028?
Glede na vašo napoved cene bo AdEx (ADX) zrasel za 0.00%, njegova ciljna cena v letu 2028 pa je ocenjena na --.
Kakšna je ocenjena ciljna cena ADX v letu 2029?
Glede na vašo napoved cen bo AdEx (ADX) zrasel za 0.00%, njegova ciljna cena v letu 2029 pa je ocenjena na --.
Koliko bo leta 2030 stal 1 ADX?
Današnja cena 1 AdEx (ADX) je $0.1392. V skladu z zgornjim modulom napovedi bo ADX leta 2030 zrasel za 0.00% in bo dosegel ceno --.
Kakšna je napoved cen ADX za leto 2040?
AdEx (ADX) se bo po napovedih vsako leto povečeval za 0.00% in do leta 2040 dosegel ceno -- za 1ADX.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-09 01:43:21 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

Vsebina, objavljena na naših straneh s napovedmi cen kripto, temelji na informacijah in povratnih informacijah, ki so nam jih posredovali uporabniki MEXC in/ali drugi tretji viri. Predstavljeno vam je tako, »kot je«, samo v informativne in ilustrativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Pomembno je upoštevati, da predstavljene napovedi cen morda niso točne in jih ne bi smeli obravnavati kot take. Prihodnje cene se lahko bistveno razlikujejo od predstavljenih napovedi, zato se nanje ne bi smeli zanašati pri naložbenih odločitvah.

Poleg tega se ta vsebina ne sme razlagati kot finančni nasvet, niti ni namenjena priporočanju nakupa katerega koli določenega produkta ali storitve. MEXC vam na noben način ne odgovarja za kakršne koli izgube, ki bi jih lahko utrpeli zaradi sklicevanja, uporabe in/ali zanašanja na katero koli vsebino, objavljeno na naših straneh z napovedmi cen kriptovalut. Bistveno se je zavedati, da so cene digitalnih sredstev izpostavljene visokemu tržnemu tveganju in nestanovitnosti cen. Vrednost vaše naložbe se lahko zmanjša ali poveča in ni nobenega zagotovila, da si boste povrnili prvotno vloženi znesek. Konec koncev ste sami odgovorni za svoje naložbene odločitve in MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv napovednik prihodnje uspešnosti. Vlagajte samo v produkte, ki jih poznate in razumete povezana tveganja. Skrbno pretehtajte svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetujte z neodvisnim finančnim svetovalcem pred kakršnokoli naložbeno odločitvijo.