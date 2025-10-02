Tokenomika 0xBitcoin (0XBTC)

Tokenomika 0xBitcoin (0XBTC)

Odkrijte ključne vpoglede v 0xBitcoin (0XBTC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 05:42:58 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen 0xBitcoin (0XBTC)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za 0xBitcoin (0XBTC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 2.26M
$ 2.26M$ 2.26M
Skupna ponudba:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 10.84M
$ 10.84M$ 10.84M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 4.38M
$ 4.38M$ 4.38M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 4.66
$ 4.66$ 4.66
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.03406293
$ 0.03406293$ 0.03406293
Trenutna cena:
$ 0.208413
$ 0.208413$ 0.208413

Informacije o 0xBitcoin (0XBTC)

The first pure mined ERC20 Token for Ethereum, using the soliditySHA3 hashing algorithm. This is a smart contract which follows the original Satoshi Nakamoto whitepaper to form a fundamentally sound trustless currency. This combines the scarcity and fair distribution model of Bitcoin with the speed and extensibility of the Ethereum network. Thus, it is named 0xBitcoin or 0xBTC where 0x represents the Ethereum Network and ecosystem.

Uradna spletna stran:
https://0xbitcoin.org/

Tokenomika 0xBitcoin (0XBTC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike 0xBitcoin (0XBTC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov 0XBTC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov 0XBTC.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko 0XBTC, raziščite ceno žetona 0XBTC v živo!

Napoved cene 0XBTC

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal 0XBTC? Naša stran za napovedovanje cen 0XBTC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti