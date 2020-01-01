Sol Bastard (SOBA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Sol Bastard (SOBA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

එහි ටෝකන සැපයුම, බෙදා හැරීමේ ආකෘතිය සහ තථ්‍ය කාල වෙළඳපොළ දත්ත ඇතුළුව, Sol BastardSOBA හි ප්‍රධාන ඇතුළාන්ත දැනුම ගවේෂණය කරන්න.
USD

Sol Bastard (SOBA) තොරතුරු

SIMPLY A COMMUNITY OF PURE BASTARDS WE HAVE ALOT UTILITIES COMINNG IN FUTURE LIKE PLAY TO EARN GAMES THIS IS A COMMUNITY TOKEN TO UNITE PEOPLE AND GET RID OF THE RUGPULL AND FUD CULTURE MADE BY A DOXXED CRYPTO INFLUENCER

නිල වෙබ් අඩවිය:
https://solbastard.com

Sol Bastard (SOBA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය

Sol Bastard (SOBA) සඳහා, වෙළඳපොළ සීමාව, සැපයුම් විස්තර, FDV සහ මිල ඉතිහාසය ඇතුළුව, ප්‍රධාන ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ මිල දත්ත ගවේෂණය කරන්න. ටෝකනයේ වත්මන් වටිනාකම සහ වෙළඳපොළ ස්ථානය එක බැල්මකින් තේරුම් ගන්න.

වෙළෙඳපොළ සීමාව:
$ 28.50K
$ 28.50K$ 28.50K
මුළු සැපයුම:
$ 890.47M
$ 890.47M$ 890.47M
සංසරණ සැපයුම:
$ 890.47M
$ 890.47M$ 890.47M
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
$ 28.50K
$ 28.50K$ 28.50K
සෑම වේලාවකම ඉහළ:
$ 0.0092959
$ 0.0092959$ 0.0092959
සෑම වේලාවකම පහළ:
$ 0
$ 0$ 0
වත්මන් මිල:
$ 0
$ 0$ 0

Sol Bastard (SOBA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්‍රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා

එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා Sol BastardSOBA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

ප්‍රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:

මුළු සැපයුම:

නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම SOBA ටෝකන ගණන.

සංසරණ සැපයුම:

වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.

උපරිම සැපයුම:

මුළු SOBA ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.

FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):

වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්‍රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.

උද්ධමන අනුපාතය:

හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.

මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?

ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්‍රවශීලතාව.

සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.

විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්‍යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්‍යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.

අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.

දැන් ඔබට SOBA ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව වැටහේ, SOBA ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!

SOBA මිල පුරෝකථනය

SOBA කවර දිශාව කරා යන්නේ දැයි දැන ගැනීමට අවශ්‍යද? අපගේ SOBA මිල අනාවැකි පිටුව වෙළඳපොළ හැඟීම්, ඓතිහාසික ප්‍රවණතා සහ තාක්ෂණික දර්ශක ඒකාබද්ධ කර ඉදිරි දැක්මක් ලබා දෙයි.

ඔබ MEXC තෝරා ගත යුත්තේ ඇයි?

MEXC යනු ලොව ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුවලින් එකක් වන අතර එය ලොව පුරා මිලියන සංඛ්‍යාත පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලැබේ. ඔබ ආධුනිකයෙකු හෝ පළපුරුදු අයෙකු වුවද, MEXC යනු ක්‍රිප්ටෝ සඳහා ඔබට ඇති පහසුම ක්‍රමයයි.

තත්කාල ගනුදෙනු සහ අනාගත ගනුදෙනු වෙළඳපොළවල් හරහා වෙළඳ යුගල 4,000 කට වඩා
CEX අතර වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම්
කර්මාන්තය පුරා #1 ද්‍රවශීලතාව
අඩුම ගාස්තු, 24/7 පුරා පාරිභෝගික සේවාවේ සහාය ඇත.
පරිශීලක අරමුදල් සඳහා 100%+ ටෝකන සංචිත විනිවිදභාවය
ඉතා අඩු ඇතුල්වීමේ බාධක: හුදෙක් 1 USDT සමඟ ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්න
mc_how_why_title
හුදෙක් 1 USDT සමඟ ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්න: ක්‍රිප්ටෝ සඳහා ඔබේ පහසුම මාර්ගය!

වියාචනය

මෙම පිටුවේ ඇති ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යා දත්ත තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍රවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC එහි නිරවද්‍යතාව සහතික නොකරයි. ආයෝජනය කිරීමට පෙර ගැඹුරු පර්යේෂණයක් සිදු කරන්න.