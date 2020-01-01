XYO (XYO) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

එහි ටෝකන සැපයුම, බෙදා හැරීමේ ආකෘතිය සහ තථ්‍ය කාල වෙළඳපොළ දත්ත ඇතුළුව, XYOXYO හි ප්‍රධාන ඇතුළාන්ත දැනුම ගවේෂණය කරන්න.
USD

XYO (XYO) තොරතුරු

XYO is the original and largest DePIN, with millions of nodes worldwide. It collects and validates real-world data, bridging Web3 and Web2 in AI, geolocation, and beyond. Our Proof of Location and Proof of Origin technologies power real-world data validation across RWA management, DePIN tracking, real-world gaming, and more. The COIN app by XYO fueled massive network growth. XYO Layer One, our native blockchain, provides scalable, interoperable infrastructure for decentralized data validation, enabling seamless integration, enhanced privacy, and efficient roll-ups.

නිල වෙබ් අඩවිය:
https://xyo.network/
ධවල පත්‍රිකාව:
https://docs.xyo.network/XYO-White-Paper.pdf
බ්ලොක් ගවේෂකය:
https://solscan.io/token/FCZKwHd9Qn1EQj8fFuNLB8dupAWCoJJNePbMqyHhS77b

XYO (XYO) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය

XYO (XYO) සඳහා, වෙළඳපොළ සීමාව, සැපයුම් විස්තර, FDV සහ මිල ඉතිහාසය ඇතුළුව, ප්‍රධාන ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ මිල දත්ත ගවේෂණය කරන්න. ටෝකනයේ වත්මන් වටිනාකම සහ වෙළඳපොළ ස්ථානය එක බැල්මකින් තේරුම් ගන්න.

වෙළෙඳපොළ සීමාව:
$ 123.85M
$ 123.85M$ 123.85M
මුළු සැපයුම:
$ 13.93B
$ 13.93B$ 13.93B
සංසරණ සැපයුම:
$ 13.66B
$ 13.66B$ 13.66B
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
$ 126.36M
$ 126.36M
$ 126.36M$ 126.36M
සෑම වේලාවකම ඉහළ:
$ 0.015
$ 0.015
$ 0.015$ 0.015
සෑම වේලාවකම පහළ:
$ 0.0000960677747658
$ 0.0000960677747658$ 0.0000960677747658
වත්මන් මිල:
$ 0.00907
$ 0.00907$ 0.00907

XYO (XYO) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්‍රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා

එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා XYOXYO හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

ප්‍රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:

මුළු සැපයුම:

නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම XYO ටෝකන ගණන.

සංසරණ සැපයුම:

වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.

උපරිම සැපයුම:

මුළු XYO ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.

FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):

වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්‍රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.

උද්ධමන අනුපාතය:

හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.

මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?

ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්‍රවශීලතාව.

සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.

විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්‍යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්‍යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.

අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.

දැන් ඔබට XYO ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව වැටහේ, XYO ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!

XYO මිලදී ගන්නා ආකාරය

