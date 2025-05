Mobox (MBOX) යනු කුමක්ද

MOBOX is a platform where Gaming & Finance come together & create GameFi - where free to play & play to earn is a reality.

Mobox මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Mobox,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MBOX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Moboxමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Mobox මිල ඉතිහාසය

MBOXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MBOXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Mobox මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Mobox (MBOX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Mobox මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Mobox MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MBOX දේශීය මුදල් වෙත

Mobox සම්පත්

Mobox පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Mobox පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Mobox (MBOX) හි මිල කීයද? Mobox (MBOX)හි සජීවී මිල 0.06693 USD වේ. Mobox (MBOX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Mobox හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 33.49M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MBOXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.06693 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Mobox (MBOX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Mobox (MBOX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 500.32M USD වේ. Mobox (MBOX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Mobox (MBOX) හි ඉහළම මිල 15.788 USD වේ. Mobox (MBOX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Mobox (MBOX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.14M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

