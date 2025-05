Enjin (ENJ) යනු කුමක්ද

Enjin Blockchain is Layer 1 custom built with NFT functions at the protocol level, supported by no code integration into games. NFT functions such as NFT minting and transfers are not added smart contracts; these are part of the core code. This guarantees on-chain royalties, avoids scams from fake smart contracts, and brings many other advantages. Features such as managed wallets (allowing users to receive NFTs before they open wallets) and fuel tanks (allowing free transactions) make onboarding new users easy and promote mass adoption. Enjin Blockchain arose from the world's oldest NFT gaming ecosystem from 2018, supported by a seamless app layer--Enjin Wallet, NFT.io marketplace, Enjin Platform (API NFT integration into games), and the Beam NFT QR code distribution system. Enjin Blockchain is powered by Enjin Coin (ENJ) and built on Substrate (Polkadot code). The underlying Enjin Relaychain and its validators secure the network, while matrixchains on top of this process transactions, allowing scalability. Enjin Matrixchain is the flagship matrixchain on Enjin Blockchain. It will be the template for future matrixchains, which are envisioned to be easy-to-launch NFT-focused chains for enterprise users who aim to segregate data and create a self-contained economy centered around their own matrixchain.

MEXC වෙතින් Enjin ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Enjin ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ENJ ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Enjin ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Enjin මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Enjin මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Enjin,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ENJ හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Enjinමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Enjin මිල ඉතිහාසය

ENJහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ENJහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Enjin මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Enjin (ENJ) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Enjin මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Enjin MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ENJ දේශීය මුදල් වෙත

1ENJ සිට VNDවෙත ₫ 2,266.92081 1ENJ සිට AUDවෙත A$ 0.1370355 1ENJ සිට GBPවෙත £ 0.0663075 1ENJ සිට EURවෙත € 0.0786849 1ENJ සිට USDවෙත $ 0.08841 1ENJ සිට MYRවෙත RM 0.3783948 1ENJ සිට TRYවෙත ₺ 3.4205829 1ENJ සිට JPYවෙත ¥ 12.899019 1ENJ සිට RUBවෙත ₽ 7.1125845 1ENJ සිට INRවෙත ₹ 7.5581709 1ENJ සිට IDRවෙත Rp 1,449.3440304 1ENJ සිට KRWවෙත ₩ 123.4769424 1ENJ සිට PHPවෙත ₱ 4.9297416 1ENJ සිට EGPවෙත £E. 4.4328774 1ENJ සිට BRLවෙත R$ 0.4986324 1ENJ සිට CADවෙත C$ 0.1228899 1ENJ සිට BDTවෙත ৳ 10.7214807 1ENJ සිට NGNවෙත ₦ 141.456 1ENJ සිට UAHවෙත ₴ 3.6654786 1ENJ සිට VESවෙත Bs 8.13372 1ENJ සිට PKRවෙත Rs 24.8405577 1ENJ සිට KZTවෙත ₸ 45.1297686 1ENJ සිට THBවෙත ฿ 2.9449371 1ENJ සිට TWDවෙත NT$ 2.6673297 1ENJ සිට AEDවෙත د.إ 0.3244647 1ENJ සිට CHFවෙත Fr 0.0733803 1ENJ සිට HKDවෙත HK$ 0.689598 1ENJ සිට MADවෙත .د.م 0.8248653 1ENJ සිට MXNවෙත $ 1.7107335

Enjin සම්පත්

Enjin පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Enjin පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Enjin (ENJ) හි මිල කීයද? Enjin (ENJ)හි සජීවී මිල 0.08841 USD වේ. Enjin (ENJ) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Enjin හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 162.54M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ENJහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.08841 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Enjin (ENJ) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Enjin (ENJ) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.84B USD වේ. Enjin (ENJ) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Enjin (ENJ) හි ඉහළම මිල 0.6877 USD වේ. Enjin (ENJ) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Enjin (ENJ) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.74M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.