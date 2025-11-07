හුවමාරුවDEX+
සජීවී PlaysOut සඳහා අද මිල 0.02177 USD කි. PLAY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PLAY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

PLAY ගැන වැඩි විස්තර

PLAY මිල තොරතුරු

PLAY යනු කුමක්ද

PLAY නිල වෙබ් අඩවිය

PLAY ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PLAY මිල පුරෝකථනය

PLAY ඉතිහාසය

PLAY මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

PLAY-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

PLAY තත්කාල ගනුදෙනු

PLAY USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

PlaysOut ලාංඡනය

PlaysOut මිල(PLAY)

1 PLAY සිට USD සජීවී මිල:

$0.02179
$0.02179
+6.97%1D
USD
PlaysOut (PLAY) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:27:44 (UTC+8)

PlaysOut (PLAY) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.02007
$ 0.02007
පැය 24 පහළ
$ 0.02187
$ 0.02187
24H ඉහළ

$ 0.02007
$ 0.02007

$ 0.02187
$ 0.02187

--
--

--
--

0.00%

+6.97%

-14.83%

-14.83%

PlaysOut (PLAY) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.02177. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.02007 ක අවම අගයක් සහ $ 0.02187 ක උපරිම අගයක් අතර PLAY වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. PLAYහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව PLAY පසුගිය පැය තුල, 0.00% කින්, පැය 24 තුල, +6.97% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -14.83% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

PlaysOut (PLAY) වෙළඳපල තොරතුරු

--
--

$ 129.90K
$ 129.90K

$ 108.85M
$ 108.85M

--
--

5,000,000,000
5,000,000,000

BASE

PlaysOut හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 129.90K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් PLAY හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 5000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 108.85M කි.

PlaysOut (PLAY) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා PlaysOutහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.0014198+6.97%
දින 30 යි$ -0.02468-53.14%
දින 60 යි$ -0.02102-49.13%
දින 90 යි$ -0.02281-51.17%
PlaysOut අද මිල වෙනස

අද, PLAY එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.0014198 (+6.97%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

PlaysOut දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.02468 (-53.14%) කින් ඉහළ ගියේය.

PlaysOut දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, PLAY එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.02102 (-49.13%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

PlaysOut දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.02281 (-51.17%), කින් චලනය විය.

PlaysOut (PLAY) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් PlaysOut මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

PlaysOut (PLAY) යනු කුමක්ද

PlaysOut is the high-performance publishing infrastructure powering the future of embedded gaming. Built for the superapp era, it enables developers to launch and scale thousands of mini-games globally through a single, seamless integration. By turning high-traffic apps into interactive gaming environments, PlaysOut boosts engagement, retention and monetization. Its open, interoperable architecture bridges Web2 and Web3, supporting ecosystem collaboration and delivering next-gen digital experiences without friction or fragmented systems. PlaysOut is a growth engine for interactive entertainment, where every tap unlocks value and every game pushes the on-chain economy forward.

MEXC වෙතින් PlaysOut ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ PlaysOut ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PLAY ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ PlaysOut ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ PlaysOut මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

PlaysOut මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ PlaysOut (PLAY) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ PlaysOut (PLAY) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? PlaysOut සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් PlaysOut මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

PlaysOut (PLAY) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PlaysOutPLAY හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් PLAY ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

PlaysOut (PLAY) මිලදී ගන්නා ආකාරය

PlaysOut මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් PlaysOut MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PlaysOut සම්පත්

PlaysOut පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල PlaysOut වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: PlaysOut පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

PlaysOut (PLAY) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද PLAY හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.02177 USD වේ.
PLAY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
PLAY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.02177 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
PlaysOut හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
PLAY සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
PLAY හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
PLAY හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
PLAY හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් PLAY අත්කර ගති.
PLAY හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් PLAY අත්කර ගති.
PLAY හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
PLAY සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 129.90K USD වේ.
මේ වසර තුලදී PLAY වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව PLAY මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා PLAY මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:27:44 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

