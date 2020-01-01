Mobox (MBOX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Mobox (MBOX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

එහි ටෝකන සැපයුම, බෙදා හැරීමේ ආකෘතිය සහ තථ්‍ය කාල වෙළඳපොළ දත්ත ඇතුළුව, MoboxMBOX හි ප්‍රධාන ඇතුළාන්ත දැනුම ගවේෂණය කරන්න.
Mobox (MBOX) තොරතුරු

MOBOX is a platform where Gaming & Finance come together & create GameFi - where free to play & play to earn is a reality.

නිල වෙබ් අඩවිය:
https://www.mobox.io/#/
ධවල පත්‍රිකාව:
https://faqen.mobox.io
බ්ලොක් ගවේෂකය:
https://bscscan.com/token/0x3203c9e46ca618c8c1ce5dc67e7e9d75f5da2377

Mobox (MBOX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය

Mobox (MBOX) සඳහා, වෙළඳපොළ සීමාව, සැපයුම් විස්තර, FDV සහ මිල ඉතිහාසය ඇතුළුව, ප්‍රධාන ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ මිල දත්ත ගවේෂණය කරන්න. ටෝකනයේ වත්මන් වටිනාකම සහ වෙළඳපොළ ස්ථානය එක බැල්මකින් තේරුම් ගන්න.

වෙළෙඳපොළ සීමාව:
$ 27.60M
$ 27.60M$ 27.60M
මුළු සැපයුම:
$ 550.32M
$ 550.32M$ 550.32M
සංසරණ සැපයුම:
$ 500.32M
$ 500.32M$ 500.32M
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
$ 30.36M
$ 30.36M$ 30.36M
සෑම වේලාවකම ඉහළ:
$ 15.788
$ 15.788$ 15.788
සෑම වේලාවකම පහළ:
$ 0.0365171005253819
$ 0.0365171005253819$ 0.0365171005253819
වත්මන් මිල:
$ 0.05516
$ 0.05516$ 0.05516

Mobox (MBOX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්‍රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා

එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා MoboxMBOX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

ප්‍රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:

මුළු සැපයුම:

නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම MBOX ටෝකන ගණන.

සංසරණ සැපයුම:

වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.

උපරිම සැපයුම:

මුළු MBOX ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.

FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):

වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්‍රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.

උද්ධමන අනුපාතය:

හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.

මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?

ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්‍රවශීලතාව.

සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.

විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්‍යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්‍යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.

අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.

දැන් ඔබට MBOX ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව වැටහේ, MBOX ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!

වියාචනය

මෙම පිටුවේ ඇති ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යා දත්ත තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍රවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC එහි නිරවද්‍යතාව සහතික නොකරයි. ආයෝජනය කිරීමට පෙර ගැඹුරු පර්යේෂණයක් සිදු කරන්න.