Предупреждение о рисках

MEXC постарается сделать все возможное, чтобы обеспечить беспрепятственный ход голосования. MEXC только помогает пользователям голосовать на цепочке, но не гарантирует, что ставка будет успешной. MEXC не несет ответственности за любые потери активов, вызванные потенциальными рисками, включая, но не ограничиваясь, приостановку или прекращение деятельности, резкую приостановку или прекращение операций, а также волатильность цен, вызванную движением рынка. Другие подробности см. в объявлении, спасибо за участие!