Аукцион слотов Kusama

Kusama — это «тестовая» сеть Polkadot. Она предлагает все функции основной сети Polkadot, но работает как временная экспериментальная площадка для разработки на базе Polkadot. Рискованные проекты сначала будут тестироваться в сети Kusama. Это поможет устранить возможные проблемы и обеспечить надёжный запуск в основной сети. Соответственно, аукцион слотов тоже сначала запустится в сети Kusama. При этом правила будут такими же, как и в основной сети Polkadot.

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