mexc
РынкиКупить криптоТорговляmexcФьючерсыЗаработокmexcETF
Mobile
Отсканируйте код и скачайте приложение MEXC для удобной торговли
Не удается скачать?
Приложение для WindowsПодробнее
PусскийUSD
Аукцион слотов Kusama
Голосуйте и получайте бесплатные токены
PolkadotKusama

Аукцион слотов Kusama

Kusama — это «тестовая» сеть Polkadot. Она предлагает все функции основной сети Polkadot, но работает как временная экспериментальная площадка для разработки на базе Polkadot. Рискованные проекты сначала будут тестироваться в сети Kusama. Это поможет устранить возможные проблемы и обеспечить надёжный запуск в основной сети. Соответственно, аукцион слотов тоже сначала запустится в сети Kusama. При этом правила будут такими же, как и в основной сети Polkadot.

* Пожалуйста, проверьте объявление для получения подробной информации

Мои голоса
Проект
Индекс кампании
Получено голосов
Период блокировки
Награды
Макс. предложение
Действие
Нет данных

Предупреждение о рисках

MEXC постарается сделать все возможное, чтобы обеспечить беспрепятственный ход голосования. MEXC только помогает пользователям голосовать на цепочке, но не гарантирует, что ставка будет успешной. MEXC не несет ответственности за любые потери активов, вызванные потенциальными рисками, включая, но не ограничиваясь, приостановку или прекращение деятельности, резкую приостановку или прекращение операций, а также волатильность цен, вызванную движением рынка. Другие подробности см. в объявлении, спасибо за участие!

© 2022 MEXC.COM

MEXC Global
Быстрая торговля криптовалютами с MEXC
О нас
О бирже MEXC
Конфиденциальность
Предупреждение о рисках
Обучение
Объявления
Поддержка приложения
MEXC Blog
Продукты
Launchpad
Kickstarter
MX-Defi
Услуги
Скачать приложения
Комиссии
VIP-услуги
Реферальная программа
Партнерская программа
MEXC Pioneer
Заявка на листинг
Стать P2P-мерчантом
Служба поддержки
Институциональные услуги
Документы API
Верификация каналов
Для правоохранительных органов
Справочный центр
Деловое сотрудничество
Институционалы
Сотрудничество со СМИ
Отправить запрос
Жалобы и предложения
Предложения по продуктам
Как купить
Информация о криптовалюте
Цена криптовалюты
Сообщество

© 2022 MEXC.COM