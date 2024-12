Что такое Zaibot (ZAI)

The VanGuard of AI Bots. Welcome to ZAIBOT, a pricebot featuring exclusive features such as revenue share, impressive referral commisions, community boosted trending and so much more! Get ready to take over communities with community funded trending missions, interactive features including flash staking, and an integrated telegram wallet.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Zaibot (ZAI) Официальный веб-сайт