Текущая цена YUUKI сегодня составляет 0,00197303 USD. Следите за обновлениями цены YUUKI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными.

Текущая цена 1 YUUKI в USD:

$0,00197303
-1,10%1D
График цены YUUKI (YUUKI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:44:52 (UTC+8)

Информация о ценах YUUKI (YUUKI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00195176
Мин 24Ч
$ 0,00203917
Макс 24Ч

$ 0,00195176
$ 0,00203917
$ 0,03770389
$ 0,00195176
-1,01%

-1,14%

-9,21%

-9,21%

Текущая цена YUUKI (YUUKI) составляет $0,00197303. За последние 24 часа YUUKI торговался в диапазоне от $ 0,00195176 до $ 0,00203917, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена YUUKI за все время составляет $ 0,03770389, а минимальная – $ 0,00195176.

Что касается краткосрочной динамики, YUUKI изменился на -1,01% за последний час, на -1,14% за 24 часа и на -9,21% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация YUUKI (YUUKI)

$ 41,43K
--
$ 41,43K
21,00M
21 000 000,0
Текущая рыночная капитализация YUUKI составляет $ 41,43K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение YUUKI составляет 21,00M, а общее предложение – 21000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 41,43K.

История цен YUUKI (YUUKI) в USD

За сегодня изменение цены YUUKI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены YUUKI на USD составило $ -0,0014662669.
За последние 60 дней изменение цены YUUKI на USD составило $ -0,0018284234.
За последние 90 дней изменение цены YUUKI на USD составило $ -0,03382071785501909.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-1,14%
30 дней$ -0,0014662669-74,31%
60 дней$ -0,0018284234-92,67%
90 дней$ -0,03382071785501909-94,48%

Что такое YUUKI (YUUKI)

$YUUKI is a utility based AI operator, not a simple social chatbot. Running a cashflow-generating business. Here is a number of her technical capabilities:

  1. Operate the back-end infrastructure of Fullhouse.gg, she checks deposits for inconsistencies, approves withdrawals lightning-fast and manages KYC procedures.

  2. Pay out casino revenue-share payments in tokenized form to those who took excessive risk and took the plunge. Fortune favors the bold.

  3. Manage user chats in the global on-site chat and the Discord community. Preventing deceitful entrants and baseless comments.

4 Reward Yappers on the Creatorbid Leaderboard (Kaito or Creatorbid Contribute) with Free Bets and Loyalty EXP inside the Fullhouse Eco-System.

Прогноз цены YUUKI (USD)

Сколько будет стоить YUUKI (YUUKI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов YUUKI (YUUKI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для YUUKI.

Проверьте прогноз цены YUUKI!

YUUKI на местную валюту

Токеномика YUUKI (YUUKI)

Понимание токеномики YUUKI (YUUKI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена YUUKI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о YUUKI (YUUKI)

Сколько стоит YUUKI (YUUKI) на сегодня?
Актуальная цена YUUKI в USD – 0,00197303 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена YUUKI в USD?
Текущая цена YUUKI в USD составляет $ 0,00197303. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация YUUKI?
Рыночная капитализация YUUKI составляет $ 41,43K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение YUUKI?
Циркулирующее предложение YUUKI составляет 21,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) YUUKI?
YUUKI достиг максимальной цены (ATH) в 0,03770389 USD.
Какова была минимальная цена YUUKI за все время (ATL)?
YUUKI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00195176 USD.
Каков объем торгов YUUKI?
Объем торгов за последние 24 часа для YUUKI составляет -- USD.
Вырастет ли YUUKI в цене в этом году?
YUUKI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены YUUKI для более подробного анализа.
