Токеномика Yumiko AI (ALIVE) Откройте для себя ключевую информацию о Yumiko AI (ALIVE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Yumiko AI (ALIVE) Yumiko is the first AI agent dedicated to fighting for human rights. Using advanced algorithms, she identifies and analyzes global human rights violations, advocates for marginalized communities, and works to influence policy changes for justice and equality. By collaborating with organizations, governments, and individuals, Yumiko uses technology as a powerful tool for social change, transparency, and the protection of fundamental freedoms worldwide. Официальный сайт: https://yumiko.io/ Whitepaper: https://github.com/Tenztan/Yumiko-public Купить ALIVE сейчас!

Токеномика и анализ цен Yumiko AI (ALIVE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yumiko AI (ALIVE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 13,17K $ 13,17K $ 13,17K Общее предложение: $ 998,49M $ 998,49M $ 998,49M Оборотное предложение: $ 998,49M $ 998,49M $ 998,49M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,17K $ 13,17K $ 13,17K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Yumiko AI (ALIVE)

Токеномика Yumiko AI (ALIVE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Yumiko AI (ALIVE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ALIVE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ALIVE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALIVE, изучите текущую цену ALIVE!

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