Токеномика Yee (YEE) Откройте для себя ключевую информацию о Yee (YEE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Yee (YEE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yee (YEE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 68,70K Общее предложение: $ 966,00M Оборотное предложение: $ 966,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 68,70K Исторический максимум: $ 0 Исторический минимум: $ 0 Текущая цена: $ 0 Узнайте больше о цене Yee (YEE)

Информация о Yee (YEE) Main thesis off Community Take Over $yee 1. OG old meme 2. Main enemy of pepe most memebale frog here lore https://wiki.destiny.gg/view/YEE_vs_PEPE 3. 99M views on YT https://youtu.be/q6EoRBvdVPQ?si=7JUjiifWFb6n2E4y 4. has strong meme potential, can be used for any memes via and there is already an active community posting memes about it. It is also known in the Gaming Sphere. There was a event pepe vs. yee Yee has been known as OG Meme always in competition to Pepe. Just this lore makes it unique and undeniable to tokenize and memefi it. Solana needs a prehistorical OG meme as compunder and rival to Pepe Main thesis off Community Take Over $yee OG old meme Main enemy of pepe most memebale frog here lore https://wiki.destiny.gg/view/YEE_vs_PEPE 99M views on YT https://youtu.be/q6EoRBvdVPQ?si=7JUjiifWFb6n2E4y has strong meme potential, can be used for any memes via and there is already an active community posting memes about it. It is also known in the Gaming Sphere. There was a event pepe vs. yee Yee has been known as OG Meme always in competition to Pepe. Just this lore makes it unique and undeniable to tokenize and memefi it. Solana needs a prehistorical OG meme as compunder and rival to Pepe Официальный сайт: https://pump.fun/coin/HK6hRLHB9orDKK5MffpCKxdLLRqiaqqUxN2vEoQQpump

Токеномика Yee (YEE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Yee (YEE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YEE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YEE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YEE, изучите текущую цену YEE!

Прогноз цены YEE Хотите узнать, куда может двигаться YEE? Наша страница прогноза цены YEE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена YEE прямо сейчас!

