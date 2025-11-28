Lombard создает ончейн-рынки капитала на базе Bitcoin, чтобы раскрыть весь потенциал определяющего актива этого поколения. Основанная в 2024 году, компания стала пионером в интеграции Bitcoin в DeFi с помощью LBTC – ведущего доходного Bitcoin, обеспеченного децентрализованным консорциумом из 14 учреждений, занимающихся цифровыми активами – который сегодня является крупнейшим LST Bitcoin. Lombard разрабатывает полнофункциональную инфраструктуру для ускорения внедрения BTC ончейн для держателей, протоколов и платформ, охватывающую активы BTC, Staking SDK и вспомогательные услуги. Компания создана и поддерживается лидерами в области цифровых активов, включая ведущие протоколы DeFi, учреждения и биржи.