YEE

$YEE – мемкоин, управляемый сообществом и вдохновленный классическим интернет-мемом – динозавром Yee. Создан с шуточной целью «снова сразиться с Пепе», обвиняя его в том, что он запустился слишком рано в 2023 году и украл изначальный план запуска токена Yee.

Название криптовалютыYEE

МестоNo.1248

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.014093689969893934,2025-05-26

Наименьшая цена0.000656453097693244,2025-05-21

Публичный блокчейнETH

Введение$YEE – мемкоин, управляемый сообществом и вдохновленный классическим интернет-мемом – динозавром Yee. Создан с шуточной целью «снова сразиться с Пепе», обвиняя его в том, что он запустился слишком рано в 2023 году и украл изначальный план запуска токена Yee.

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