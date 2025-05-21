YEE

$YEE – мемкоин, управляемый сообществом и вдохновленный классическим интернет-мемом – динозавром Yee. Создан с шуточной целью «снова сразиться с Пепе», обвиняя его в том, что он запустился слишком рано в 2023 году и украл изначальный план запуска токена Yee.

Название криптовалютыYEE

МестоNo.1248

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.014093689969893934,2025-05-26

Наименьшая цена0.000656453097693244,2025-05-21

Публичный блокчейнETH

Введение$YEE – мемкоин, управляемый сообществом и вдохновленный классическим интернет-мемом – динозавром Yee. Создан с шуточной целью «снова сразиться с Пепе», обвиняя его в том, что он запустился слишком рано в 2023 году и украл изначальный план запуска токена Yee.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
Поиск
Избранные
YEE/USDT
Yee Token
----
--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (YEE)
--
Сумма 24ч (USDT)
--
График
Информация
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Сделки на рынке
Спот
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
YEE/USDT
Yee Token
--
--‎--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (YEE)
--
Сумма 24ч (USDT)
--
График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
network_iconСеть нестабильна
Онлайн-поддержка клиентов
Loading...