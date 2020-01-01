Токеномика Yee Token (YEE) Откройте для себя ключевую информацию о Yee Token (YEE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Yee Token (YEE) $YEE – мемкоин, управляемый сообществом и вдохновленный классическим интернет-мемом – динозавром Yee. Создан с шуточной целью «снова сразиться с Пепе», обвиняя его в том, что он запустился слишком рано в 2023 году и украл изначальный план запуска токена Yee. Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x9Ac9468E7E3E1D194080827226B45d0B892C77Fd Купить YEE сейчас!

Токеномика и анализ цен Yee Token (YEE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yee Token (YEE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,06M $ 11,06M $ 11,06M Исторический максимум: $ 0,08 $ 0,08 $ 0,08 Исторический минимум: $ 0,000656453097693244 $ 0,000656453097693244 $ 0,000656453097693244 Текущая цена: $ 0,011062 $ 0,011062 $ 0,011062 Узнайте больше о цене Yee Token (YEE)

Токеномика Yee Token (YEE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Yee Token (YEE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YEE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YEE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YEE, изучите текущую цену YEE!

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