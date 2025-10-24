Что такое XVGSON (XVGSON)

XVGSON is a professionally designed, exchange-focused token deployed on the Sonic Labs blockchain. It is uniquely pegged to "S," Sonic's native currency, ensuring clear and stable on-chain liquidity. As part of the XVG suite, XVGSON shares a single, unified contract address with ten other XVG tokens across multiple chains, enabling seamless cross-chain recognition, trust, and trading without the need for wrapped assets or complex bridging solutions.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о XVGSON (XVGSON) Сколько стоит XVGSON (XVGSON) на сегодня? Актуальная цена XVGSON в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена XVGSON в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена XVGSON в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация XVGSON? Рыночная капитализация XVGSON составляет $ 24,13K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение XVGSON? Циркулирующее предложение XVGSON составляет 10,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) XVGSON? XVGSON достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена XVGSON за все время (ATL)? XVGSON достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов XVGSON? Объем торгов за последние 24 часа для XVGSON составляет -- USD . Вырастет ли XVGSON в цене в этом году? XVGSON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены XVGSON для более подробного анализа.

