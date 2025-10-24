Цена XVGARB (XVGARB)
Текущая цена XVGARB (XVGARB) составляет $0,00000421. За последние 24 часа XVGARB торговался в диапазоне от $ 0,00000389 до $ 0,00000423, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена XVGARB за все время составляет $ 0,00001048, а минимальная – $ 0,00000389.
Что касается краткосрочной динамики, XVGARB изменился на +0,26% за последний час, на +8,26% за 24 часа и на +0,32% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация XVGARB составляет $ 14,73K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение XVGARB составляет 3,50B, а общее предложение – 3500000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 14,73K.
За сегодня изменение цены XVGARB на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены XVGARB на USD составило $ -0,0000016805.
За последние 60 дней изменение цены XVGARB на USD составило $ -0,0000024081.
За последние 90 дней изменение цены XVGARB на USD составило $ -0,0000027103487281123735.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+8,26%
|30 дней
|$ -0,0000016805
|-39,91%
|60 дней
|$ -0,0000024081
|-57,20%
|90 дней
|$ -0,0000027103487281123735
|-39,16%
XVGARB is pegged to the value of the Arbitrum One chain! It thrives by offering lightning-fast transactions and low fees powered by one of the most adopted rollups in Web3. This launch connects Verge holders with a vast DeFi ecosystem and efficient Layer 2 UX that rivals centralized exchanges in speed. This token was one of 6 that was offered in the XVGSuite Pinksale! Please visit our telegram channel if you have further questions!
