Что такое XVGARB (XVGARB)

XVGARB is pegged to the value of the Arbitrum One chain! It thrives by offering lightning-fast transactions and low fees powered by one of the most adopted rollups in Web3. This launch connects Verge holders with a vast DeFi ecosystem and efficient Layer 2 UX that rivals centralized exchanges in speed. This token was one of 6 that was offered in the XVGSuite Pinksale! Please visit our telegram channel if you have further questions!

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Сколько будет стоить XVGARB (XVGARB) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов XVGARB (XVGARB) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для XVGARB.

XVGARB на местную валюту

Токеномика XVGARB (XVGARB)

Понимание токеномики XVGARB (XVGARB) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена XVGARB прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о XVGARB (XVGARB) Сколько стоит XVGARB (XVGARB) на сегодня? Актуальная цена XVGARB в USD – 0,00000421 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена XVGARB в USD? $ 0,00000421 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена XVGARB в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация XVGARB? Рыночная капитализация XVGARB составляет $ 14,73K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение XVGARB? Циркулирующее предложение XVGARB составляет 3,50B USD . Какова была максимальная цена (ATH) XVGARB? XVGARB достиг максимальной цены (ATH) в 0,00001048 USD . Какова была минимальная цена XVGARB за все время (ATL)? XVGARB достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000389 USD . Каков объем торгов XVGARB? Объем торгов за последние 24 часа для XVGARB составляет -- USD . Вырастет ли XVGARB в цене в этом году? XVGARB может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены XVGARB для более подробного анализа.

