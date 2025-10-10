Токеномика XVGARB (XVGARB)

Откройте для себя ключевую информацию о XVGARB (XVGARB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 10:43:08 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен XVGARB (XVGARB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене XVGARB (XVGARB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 21,21K
Общее предложение:
$ 3,50B
Оборотное предложение:
$ 3,50B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 21,21K
Исторический максимум:
$ 0,00001048
Исторический минимум:
$ 0,00000574
Текущая цена:
$ 0
Информация о XVGARB (XVGARB)

XVGARB is pegged to the value of the Arbitrum One chain! It thrives by offering lightning-fast transactions and low fees powered by one of the most adopted rollups in Web3. This launch connects Verge holders with a vast DeFi ecosystem and efficient Layer 2 UX that rivals centralized exchanges in speed. This token was one of 6 that was offered in the XVGSuite Pinksale! Please visit our telegram channel if you have further questions!

Официальный сайт:
https://XVGTokens.com

Токеномика XVGARB (XVGARB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики XVGARB (XVGARB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XVGARB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XVGARB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XVGARB, изучите текущую цену XVGARB!

Прогноз цены XVGARB

Хотите узнать, куда может двигаться XVGARB? Наша страница прогноза цены XVGARB объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

