Токеномика и анализ цен XVGARB (XVGARB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене XVGARB (XVGARB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 21,21K $ 21,21K $ 21,21K Общее предложение: $ 3,50B $ 3,50B $ 3,50B Оборотное предложение: $ 3,50B $ 3,50B $ 3,50B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,21K $ 21,21K $ 21,21K Исторический максимум: $ 0,00001048 $ 0,00001048 $ 0,00001048 Исторический минимум: $ 0,00000574 $ 0,00000574 $ 0,00000574 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене XVGARB (XVGARB) Купить XVGARB сейчас!

Информация о XVGARB (XVGARB) XVGARB is pegged to the value of the Arbitrum One chain! It thrives by offering lightning-fast transactions and low fees powered by one of the most adopted rollups in Web3. This launch connects Verge holders with a vast DeFi ecosystem and efficient Layer 2 UX that rivals centralized exchanges in speed. This token was one of 6 that was offered in the XVGSuite Pinksale! Please visit our telegram channel if you have further questions! XVGARB is pegged to the value of the Arbitrum One chain! It thrives by offering lightning-fast transactions and low fees powered by one of the most adopted rollups in Web3. This launch connects Verge holders with a vast DeFi ecosystem and efficient Layer 2 UX that rivals centralized exchanges in speed. This token was one of 6 that was offered in the XVGSuite Pinksale! Please visit our telegram channel if you have further questions! Официальный сайт: https://XVGTokens.com

Токеномика XVGARB (XVGARB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики XVGARB (XVGARB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XVGARB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XVGARB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XVGARB, изучите текущую цену XVGARB!

