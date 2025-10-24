Что такое Xrpatriot (XRPATRIOT)

XRPATRIOT is a community-driven token on the XRP Ledger (XRPL), focused on promoting patriotism and financial freedom through cryptocurrency. It aims to unite supporters of XRP and decentralization, emphasizing liberty and camaraderie. The project includes an associated NFT collection called The Patriots Club, featuring 1,776 unique NFTs that represent membership in the ecosystem. These NFTs are traded on platforms like xrp.cafe, with a floor price around 27 XRP. The token, traded on First Ledger, has a price of approximately $0.1336, with a 10.2% increase in the last 24 hours and a market cap of about $366,323. The project markets itself as a cultural movement, but some sources note a lack of verified supply data and limited exchange listings, suggesting caution for investors.[](https://firstledger.net/token/rhT1NV9xSMLhUDwXaCfNhfVS4Vj8GRJxuZ/585250415452494F540000000000000000000000)[](https://www.geckoterminal.com/xrpl/pools/585250415452494F540000000000000000000000.rhT1NV9xSMLhUDwXaCfNhfVS4Vj8GRJxuZ_XRP)[](https://xrp.cafe/collection/the-patriots-club) XRPATRIOT is a community-driven token on the XRP Ledger (XRPL), focused on promoting patriotism and financial freedom through cryptocurrency. It aims to unite supporters of XRP and decentralization, emphasizing liberty and camaraderie. The project includes an associated NFT collection called The Patriots Club, featuring 1,776 unique NFTs that represent membership in the ecosystem. These NFTs are traded on platforms like xrp.cafe, with a floor price around 27 XRP. The token, traded on First Ledger, has a price of approximately $0.1336, with a 10.2% increase in the last 24 hours and a market cap of about $366,323. The project markets itself as a cultural movement, but some sources note a lack of verified supply data and limited exchange listings, suggesting caution for investors.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Xrpatriot (XRPATRIOT) Сколько стоит Xrpatriot (XRPATRIOT) на сегодня? Актуальная цена XRPATRIOT в USD – 0,075594 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена XRPATRIOT в USD? $ 0,075594 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена XRPATRIOT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Xrpatriot? Рыночная капитализация XRPATRIOT составляет $ 1,34M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение XRPATRIOT? Циркулирующее предложение XRPATRIOT составляет 17,76M USD . Какова была максимальная цена (ATH) XRPATRIOT? XRPATRIOT достиг максимальной цены (ATH) в 0,142747 USD . Какова была минимальная цена XRPATRIOT за все время (ATL)? XRPATRIOT достиг минимальной цены (ATL) в 0,064433 USD . Каков объем торгов XRPATRIOT? Объем торгов за последние 24 часа для XRPATRIOT составляет -- USD . Вырастет ли XRPATRIOT в цене в этом году? XRPATRIOT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены XRPATRIOT для более подробного анализа.

