Текущая цена Xpedition сегодня составляет 0,023296 USD. Следите за обновлениями цены XPED к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены XPED прямо сейчас на MEXC.

Цена Xpedition (XPED)

Не в листинге

Текущая цена 1 XPED в USD:

$0,023296
%0,001D
mexc
USD
График цены Xpedition (XPED) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:16:33 (UTC+8)

Информация о ценах Xpedition (XPED) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
Мин 24Ч
$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0
$ 0,03393605
$ 0,0232951
--

--

-%5,51

-%5,51

Текущая цена Xpedition (XPED) составляет $0,023296. За последние 24 часа XPED торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена XPED за все время составляет $ 0,03393605, а минимальная – $ 0,0232951.

Что касается краткосрочной динамики, XPED изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -%5,51 за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Xpedition (XPED)

$ 4,09M
--
$ 11,65M
175,51M
500.000.000,0
Текущая рыночная капитализация Xpedition составляет $ 4,09M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение XPED составляет 175,51M, а общее предложение – 500000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 11,65M.

История цен Xpedition (XPED) в USD

За сегодня изменение цены Xpedition на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Xpedition на USD составило $ -0,0024568567.
За последние 60 дней изменение цены Xpedition на USD составило $ -0,0063345062.
За последние 90 дней изменение цены Xpedition на USD составило $ -0,00956611783111815.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -0,0024568567-%10,54
60 дней$ -0,0063345062-%27,19
90 дней$ -0,00956611783111815-%29,10

Что такое Xpedition (XPED)

XPED is the native utility token of SITEnetwork, a global open ecosystem of immersive, web-based tourism experiences that bridge real-world destinations with their metaverse twins. Accessible on any internet enabled device, it is designed for accessibility, scalability, sustainability, and decentralised engagement. XPED enables seamless transactions and rewards across a dynamic hybrid tourism landscape. Within SITEnetwork, XPED unlocks exclusive AR/VR travel experiences, premium digital events and access to virtual showcases of tourist destinations around the world. Users can collect Proof-of-Visit NFTs, redeem tokens for rare digital souvenirs, and participate in time-travel simulations or multilingual guided tours. Every interaction becomes a monetisable opportunity – from tipping local storytellers to earning for ethical travel choices and user- generated content. SITEnetwork is currently building tourism destination twins in a number of countries around the world.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Xpedition (XPED)

Прогноз цены Xpedition (USD)

Сколько будет стоить Xpedition (XPED) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Xpedition (XPED) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Xpedition.

Проверьте прогноз цены Xpedition!

XPED на местную валюту

Токеномика Xpedition (XPED)

Понимание токеномики Xpedition (XPED) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена XPED прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Xpedition (XPED)

Сколько стоит Xpedition (XPED) на сегодня?
Актуальная цена XPED в USD – 0,023296 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена XPED в USD?
Текущая цена XPED в USD составляет $ 0,023296. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Xpedition?
Рыночная капитализация XPED составляет $ 4,09M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение XPED?
Циркулирующее предложение XPED составляет 175,51M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) XPED?
XPED достиг максимальной цены (ATH) в 0,03393605 USD.
Какова была минимальная цена XPED за все время (ATL)?
XPED достиг минимальной цены (ATL) в 0,0232951 USD.
Каков объем торгов XPED?
Объем торгов за последние 24 часа для XPED составляет -- USD.
Вырастет ли XPED в цене в этом году?
XPED может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены XPED для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Xpedition (XPED)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.