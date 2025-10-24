Что такое Xpedition (XPED)

XPED is the native utility token of SITEnetwork, a global open ecosystem of immersive, web-based tourism experiences that bridge real-world destinations with their metaverse twins. Accessible on any internet enabled device, it is designed for accessibility, scalability, sustainability, and decentralised engagement. XPED enables seamless transactions and rewards across a dynamic hybrid tourism landscape. Within SITEnetwork, XPED unlocks exclusive AR/VR travel experiences, premium digital events and access to virtual showcases of tourist destinations around the world. Users can collect Proof-of-Visit NFTs, redeem tokens for rare digital souvenirs, and participate in time-travel simulations or multilingual guided tours. Every interaction becomes a monetisable opportunity – from tipping local storytellers to earning for ethical travel choices and user- generated content. SITEnetwork is currently building tourism destination twins in a number of countries around the world.

Прогноз цены Xpedition (USD)

Сколько будет стоить Xpedition (XPED) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Xpedition (XPED) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Xpedition.

XPED на местную валюту

Токеномика Xpedition (XPED)

Понимание токеномики Xpedition (XPED) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена XPED прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Xpedition (XPED) Сколько стоит Xpedition (XPED) на сегодня? Актуальная цена XPED в USD – 0,023296 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена XPED в USD? $ 0,023296 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена XPED в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Xpedition? Рыночная капитализация XPED составляет $ 4,09M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение XPED? Циркулирующее предложение XPED составляет 175,51M USD . Какова была максимальная цена (ATH) XPED? XPED достиг максимальной цены (ATH) в 0,03393605 USD . Какова была минимальная цена XPED за все время (ATL)? XPED достиг минимальной цены (ATL) в 0,0232951 USD . Каков объем торгов XPED? Объем торгов за последние 24 часа для XPED составляет -- USD . Вырастет ли XPED в цене в этом году? XPED может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены XPED для более подробного анализа.

