Цена X314 (X314)
Текущая цена X314 (X314) сегодня составляет 0.055095 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 3.92M USD. Цена X314 к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка X314:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 79.07K USD
- Изменение цены X314 в течение дня составляет +17.16%
- Оборотное предложение составляет 71.12M USD
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За сегодня изменение цены X314 на USD составило $ +0.00807146.
За последние 30 дней изменение цены X314 на USD составило $ -0.0154819263.
За последние 60 дней изменение цены X314 на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены X314 на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00807146
|+17.16%
|30 дней
|$ -0.0154819263
|-28.10%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен X314: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-2.54%
+17.16%
+75.87%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
X314 is a project using the ERC314 protocol on the BSC platform. With peer-to-peer trading, investors can easily trade by: 👉Buy: Transfer BNB to the contract address to receive X314. 👉Sell: Transfer X314 to the contract address to receive BNB back. Currently we have 2 liquidity pools: 🥇Liquidity pool 1: All BNB of liquidity is kept directly at the contract address. 🥈Liquidity pool 2: Added to Pancakeswap for people to trade through DEX exchanges if you don't like the trading method of X314. You can check our full liquidity at AVE.ai! 💎 X314 was born with the desire to bring convenience in the transaction process and help investors have a new experience. X314 has just started but with the constant efforts that have helped the community develop more every day, I am sure that it will become popular in the future.
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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 X314 к AUD
A$0.08760105
|1 X314 к GBP
￡0.04352505
|1 X314 к EUR
€0.05234025
|1 X314 к USD
$0.055095
|1 X314 к MYR
RM0.2468256
|1 X314 к TRY
₺1.94760825
|1 X314 к JPY
¥8.6840739
|1 X314 к RUB
₽5.89461405
|1 X314 к INR
₹4.7238453
|1 X314 к IDR
Rp888.62890785
|1 X314 к PHP
₱3.19936665
|1 X314 к EGP
￡E.2.7900108
|1 X314 к BRL
R$0.33773235
|1 X314 к CAD
C$0.07878585
|1 X314 к BDT
৳6.7204881
|1 X314 к NGN
₦85.15428105
|1 X314 к UAH
₴2.33657895
|1 X314 к VES
Bs2.86494
|1 X314 к PKR
Rs15.4111734
|1 X314 к KZT
₸29.2433241
|1 X314 к THB
฿1.8996756
|1 X314 к TWD
NT$1.8027084
|1 X314 к CHF
Fr0.0495855
|1 X314 к HKD
HK$0.42808815
|1 X314 к MAD
.د.م0.55260285