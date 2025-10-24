Что такое Wrapped Zedxion (WZEDX)

Источник Wrapped Zedxion (WZEDX) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Wrapped Zedxion (WZEDX)

Понимание токеномики Wrapped Zedxion (WZEDX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WZEDX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wrapped Zedxion (WZEDX) Сколько стоит Wrapped Zedxion (WZEDX) на сегодня? Актуальная цена WZEDX в USD – 0,49712 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена WZEDX в USD? $ 0,49712 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена WZEDX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Wrapped Zedxion? Рыночная капитализация WZEDX составляет $ 30,50M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение WZEDX? Циркулирующее предложение WZEDX составляет 61,27M USD . Какова была максимальная цена (ATH) WZEDX? WZEDX достиг максимальной цены (ATH) в 0,55216 USD . Какова была минимальная цена WZEDX за все время (ATL)? WZEDX достиг минимальной цены (ATL) в 0,223268 USD . Каков объем торгов WZEDX? Объем торгов за последние 24 часа для WZEDX составляет -- USD . Вырастет ли WZEDX в цене в этом году? WZEDX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WZEDX для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Wrapped Zedxion (WZEDX)