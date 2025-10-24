Текущая цена Wrapped Zedxion сегодня составляет 0,49712 USD. Следите за обновлениями цены WZEDX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WZEDX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Wrapped Zedxion сегодня составляет 0,49712 USD. Следите за обновлениями цены WZEDX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WZEDX прямо сейчас на MEXC.

Цена Wrapped Zedxion (WZEDX)

Не в листинге

Текущая цена 1 WZEDX в USD:

$0,497751
-0,30%1D
График цены Wrapped Zedxion (WZEDX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:15:43 (UTC+8)

Информация о ценах Wrapped Zedxion (WZEDX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,48929
Мин 24Ч
$ 0,505289
Макс 24Ч

$ 0,48929
$ 0,505289
$ 0,55216
$ 0,223268
-0,74%

-0,49%

-2,45%

-2,45%

Текущая цена Wrapped Zedxion (WZEDX) составляет $0,49712. За последние 24 часа WZEDX торговался в диапазоне от $ 0,48929 до $ 0,505289, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена WZEDX за все время составляет $ 0,55216, а минимальная – $ 0,223268.

Что касается краткосрочной динамики, WZEDX изменился на -0,74% за последний час, на -0,49% за 24 часа и на -2,45% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Wrapped Zedxion (WZEDX)

$ 30,50M
--
$ 2,25B
61,27M
4 512 781 925,0
Текущая рыночная капитализация Wrapped Zedxion составляет $ 30,50M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WZEDX составляет 61,27M, а общее предложение – 4512781925.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,25B.

История цен Wrapped Zedxion (WZEDX) в USD

За сегодня изменение цены Wrapped Zedxion на USD составило $ -0,0024890193299112.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped Zedxion на USD составило $ -0,0118534784.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped Zedxion на USD составило $ -0,0207162829.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped Zedxion на USD составило $ +0,0261527710515103.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0024890193299112-0,49%
30 дней$ -0,0118534784-2,38%
60 дней$ -0,0207162829-4,16%
90 дней$ +0,0261527710515103+5,55%

Что такое Wrapped Zedxion (WZEDX)

Прогноз цены Wrapped Zedxion (USD)

Сколько будет стоить Wrapped Zedxion (WZEDX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Wrapped Zedxion (WZEDX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Wrapped Zedxion.

Проверьте прогноз цены Wrapped Zedxion!

WZEDX на местную валюту

Токеномика Wrapped Zedxion (WZEDX)

Понимание токеномики Wrapped Zedxion (WZEDX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WZEDX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wrapped Zedxion (WZEDX)

Сколько стоит Wrapped Zedxion (WZEDX) на сегодня?
Актуальная цена WZEDX в USD – 0,49712 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена WZEDX в USD?
Текущая цена WZEDX в USD составляет $ 0,49712. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Wrapped Zedxion?
Рыночная капитализация WZEDX составляет $ 30,50M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение WZEDX?
Циркулирующее предложение WZEDX составляет 61,27M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) WZEDX?
WZEDX достиг максимальной цены (ATH) в 0,55216 USD.
Какова была минимальная цена WZEDX за все время (ATL)?
WZEDX достиг минимальной цены (ATL) в 0,223268 USD.
Каков объем торгов WZEDX?
Объем торгов за последние 24 часа для WZEDX составляет -- USD.
Вырастет ли WZEDX в цене в этом году?
WZEDX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WZEDX для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Wrapped Zedxion (WZEDX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

