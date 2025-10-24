Текущая цена Wrapped DOR сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены WDOR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WDOR прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Wrapped DOR сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены WDOR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WDOR прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о WDOR

Информация о цене WDOR

Токеномика WDOR

Прогноз цен WDOR

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Wrapped DOR

Цена Wrapped DOR (WDOR)

Не в листинге

Текущая цена 1 WDOR в USD:

$0,00037956
$0,00037956$0,00037956
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Wrapped DOR (WDOR) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:42:06 (UTC+8)

Информация о ценах Wrapped DOR (WDOR) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00916377
$ 0,00916377$ 0,00916377

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-88,31%

-88,31%

Текущая цена Wrapped DOR (WDOR) составляет --. За последние 24 часа WDOR торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена WDOR за все время составляет $ 0,00916377, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, WDOR изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -88,31% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Wrapped DOR (WDOR)

$ 16,13K
$ 16,13K$ 16,13K

--
----

$ 16,13K
$ 16,13K$ 16,13K

42,50M
42,50M 42,50M

42 500 000,0
42 500 000,0 42 500 000,0

Текущая рыночная капитализация Wrapped DOR составляет $ 16,13K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WDOR составляет 42,50M, а общее предложение – 42500000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 16,13K.

История цен Wrapped DOR (WDOR) в USD

За сегодня изменение цены Wrapped DOR на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped DOR на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped DOR на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped DOR на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0-93,27%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Wrapped DOR (WDOR)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Wrapped DOR (USD)

Сколько будет стоить Wrapped DOR (WDOR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Wrapped DOR (WDOR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Wrapped DOR.

Проверьте прогноз цены Wrapped DOR!

WDOR на местную валюту

Токеномика Wrapped DOR (WDOR)

Понимание токеномики Wrapped DOR (WDOR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WDOR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wrapped DOR (WDOR)

Сколько стоит Wrapped DOR (WDOR) на сегодня?
Актуальная цена WDOR в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена WDOR в USD?
Текущая цена WDOR в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Wrapped DOR?
Рыночная капитализация WDOR составляет $ 16,13K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение WDOR?
Циркулирующее предложение WDOR составляет 42,50M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) WDOR?
WDOR достиг максимальной цены (ATH) в 0,00916377 USD.
Какова была минимальная цена WDOR за все время (ATL)?
WDOR достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов WDOR?
Объем торгов за последние 24 часа для WDOR составляет -- USD.
Вырастет ли WDOR в цене в этом году?
WDOR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WDOR для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:42:06 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Wrapped DOR (WDOR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.