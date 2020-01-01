Токеномика Wrapped BNB (WBNB)

Токеномика Wrapped BNB (WBNB)

Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped BNB (WBNB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Wrapped BNB (WBNB)

Wrapped BNB a wrapped version of the BNB native tokens on the BEP-20 standard on the Binance Smart Chain and other EVM-compatible chains. Not to be confused with BNB Native Token on the BSC Chain.

Официальный сайт:
https://www.binance.org/

Токеномика и анализ цен Wrapped BNB (WBNB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped BNB (WBNB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 886,90M
$ 886,90M$ 886,90M
Общее предложение:
$ 1,35M
$ 1,35M$ 1,35M
Оборотное предложение:
$ 1,35M
$ 1,35M$ 1,35M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 886,90M
$ 886,90M$ 886,90M
Исторический максимум:
$ 789,32
$ 789,32$ 789,32
Исторический минимум:
$ 23,6
$ 23,6$ 23,6
Текущая цена:
$ 658,31
$ 658,31$ 658,31

Токеномика Wrapped BNB (WBNB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Wrapped BNB (WBNB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WBNB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WBNB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WBNB, изучите текущую цену WBNB!

Прогноз цены WBNB

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.