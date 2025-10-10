Токеномика TAC (TAC)

Токеномика TAC (TAC)

Откройте для себя ключевую информацию о TAC (TAC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 08:53:19 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен TAC (TAC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TAC (TAC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 58,96M
$ 58,96M$ 58,96M
Исторический максимум:
$ 0,04
$ 0,04$ 0,04
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,005896
$ 0,005896$ 0,005896

Информация о TAC (TAC)

TAC – это первая совместимая с EVM блокчейн-сеть, специально созданная для экосистемы TON и Telegram. Она обеспечивает полноценный DeFi-функционал с первого дня, включая предустановленные приложения, ликвидность в Ethereum и BTC, а также бесшовный доступ через TON-кошельки. С более чем 100 миллионами кошельков и интеграцией с Telegram, TAC – самая готовая к масштабному распространению EVM-сеть на сегодняшний день.

Официальный сайт:
https://tac.build/
Whitepaper:
https://docs.tac.build/
Обозреватель блоков:
https://tonviewer.com/EQBE_gBrU3mPI9hHjlJoR_kYyrhQgyCFD6EUWfa42W8T7EBP

Токеномика TAC (TAC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TAC (TAC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TAC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TAC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAC, изучите текущую цену TAC!

Как купить TAC

Заинтересованы в добавлении TAC (TAC) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки TAC, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены TAC (TAC)

Анализ истории цены TAC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены TAC

Хотите узнать, куда может двигаться TAC? Наша страница прогноза цены TAC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»