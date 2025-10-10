TAC – это первая совместимая с EVM блокчейн-сеть, специально созданная для экосистемы TON и Telegram. Она обеспечивает полноценный DeFi-функционал с первого дня, включая предустановленные приложения, ликвидность в Ethereum и BTC, а также бесшовный доступ через TON-кошельки. С более чем 100 миллионами кошельков и интеграцией с Telegram, TAC – самая готовая к масштабному распространению EVM-сеть на сегодняшний день.

