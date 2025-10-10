Токеномика TAC (TAC)
Токеномика и анализ цен TAC (TAC)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене TAC (TAC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о TAC (TAC)
TAC – это первая совместимая с EVM блокчейн-сеть, специально созданная для экосистемы TON и Telegram. Она обеспечивает полноценный DeFi-функционал с первого дня, включая предустановленные приложения, ликвидность в Ethereum и BTC, а также бесшовный доступ через TON-кошельки. С более чем 100 миллионами кошельков и интеграцией с Telegram, TAC – самая готовая к масштабному распространению EVM-сеть на сегодняшний день.
Токеномика TAC (TAC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики TAC (TAC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов TAC, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов TAC.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAC, изучите текущую цену TAC!
Как купить TAC
Заинтересованы в добавлении TAC (TAC) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки TAC, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены TAC (TAC)
Анализ истории цены TAC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены TAC
Хотите узнать, куда может двигаться TAC? Наша страница прогноза цены TAC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»