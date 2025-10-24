Что такое WORK (WORK)

Gibwork's mission is to accelerate the adoption of Web3 technologies by offering an open, decentralized platform that fosters collaboration between creators and a diverse network of freelancers. By leveraging a Solana Escrow Program, we aim to empower individuals and teams to work together seamlessly, transparently, and securely, ensuring that projects are executed efficiently while maintaining the core principles of decentralization and trustlessness that define the Web3 ecosystem.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о WORK (WORK) Сколько стоит WORK (WORK) на сегодня? Актуальная цена WORK в USD – 0,00009585 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена WORK в USD? $ 0,00009585 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена WORK в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация WORK? Рыночная капитализация WORK составляет $ 95,85K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение WORK? Циркулирующее предложение WORK составляет 1000,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) WORK? WORK достиг максимальной цены (ATH) в 0,00489791 USD . Какова была минимальная цена WORK за все время (ATL)? WORK достиг минимальной цены (ATL) в 0,00008908 USD . Каков объем торгов WORK? Объем торгов за последние 24 часа для WORK составляет -- USD . Вырастет ли WORK в цене в этом году? WORK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WORK для более подробного анализа.

