Токеномика Work X (WORK)

Токеномика Work X (WORK)

Откройте для себя ключевую информацию о Work X (WORK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Work X (WORK)

Work X - это первая полностью децентрализованная экономика занятости без коммерческих посредников. Минимальные затраты на рабочую силу и оптимальные зарплаты: будущее работы за одноранговой системой!

Официальный сайт:
https://workx.io
Whitepaper:
https://content.workx.io/whitepaper/Work+X+Whitepaper+V9.pdf
Обозреватель блоков:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x8888888837f84a7a82668e0320ac454f5945d0b9

Токеномика и анализ цен Work X (WORK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Work X (WORK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 1,96
$ 1,96$ 1,96
Исторический минимум:
$ 0,001461549010817736
$ 0,001461549010817736$ 0,001461549010817736
Текущая цена:
$ 0,002849
$ 0,002849$ 0,002849

Токеномика Work X (WORK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Work X (WORK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WORK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WORK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WORK, изучите текущую цену WORK!

Как купить WORK

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История цены Work X (WORK)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.