Токеномика Work X (WORK) Откройте для себя ключевую информацию о Work X (WORK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Work X (WORK) Work X - это первая полностью децентрализованная экономика занятости без коммерческих посредников. Минимальные затраты на рабочую силу и оптимальные зарплаты: будущее работы за одноранговой системой! Официальный сайт: https://workx.io Whitepaper: https://content.workx.io/whitepaper/Work+X+Whitepaper+V9.pdf Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x8888888837f84a7a82668e0320ac454f5945d0b9 Купить WORK сейчас!

Токеномика и анализ цен Work X (WORK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Work X (WORK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,96 $ 1,96 $ 1,96 Исторический минимум: $ 0,001461549010817736 $ 0,001461549010817736 $ 0,001461549010817736 Текущая цена: $ 0,002849 $ 0,002849 $ 0,002849 Узнайте больше о цене Work X (WORK)

Токеномика Work X (WORK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Work X (WORK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WORK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WORK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WORK, изучите текущую цену WORK!

Как купить WORK Заинтересованы в добавлении Work X (WORK) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки WORK, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить WORK на MEXC прямо сейчас!

История цены Work X (WORK) Анализ истории цены WORK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены WORK прямо сейчас!

Прогноз цены WORK Хотите узнать, куда может двигаться WORK? Наша страница прогноза цены WORK объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена WORK прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!