Токеномика Woke Chain (GOWOKE) Откройте для себя ключевую информацию о Woke Chain (GOWOKE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Woke Chain (GOWOKE) Woke Chain is not just a cryptocurrency, it's a movement. The perfect blend of satire, humor, and financial opportunity. With a supply of 823,900,000... $GOWOKE is about ensuring inclusivity and everyone getting their fair share, while leveraging the speed and power of Solana Blockchain to create the best user experience. All social media content and works related to Woke Chain are a parody and should be viewed as such. Официальный сайт: https://wokechain.fun/ Купить GOWOKE сейчас!

Токеномика и анализ цен Woke Chain (GOWOKE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Woke Chain (GOWOKE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 56,48K $ 56,48K $ 56,48K Общее предложение: $ 823,95M $ 823,95M $ 823,95M Оборотное предложение: $ 823,95M $ 823,95M $ 823,95M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 56,48K $ 56,48K $ 56,48K Исторический максимум: $ 0,00140247 $ 0,00140247 $ 0,00140247 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Woke Chain (GOWOKE)

Токеномика Woke Chain (GOWOKE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Woke Chain (GOWOKE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GOWOKE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GOWOKE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOWOKE, изучите текущую цену GOWOKE!

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