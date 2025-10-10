Токеномика TANSSI (TANSSI)
Информация о TANSSI (TANSSI)
Tanssi позволяет командам, работающим с реальными активами (RWA) и в сфере финтеха, развертывать суверенные аппчейны за несколько кликов – с безопасностью на базе Ethereum, децентрализованной инфраструктурой и полностью настраиваемой логикой исполнения.
Токеномика TANSSI (TANSSI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики TANSSI (TANSSI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов TANSSI, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов TANSSI.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TANSSI, изучите текущую цену TANSSI!
История цены TANSSI (TANSSI)
Анализ истории цены TANSSI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены TANSSI
Хотите узнать, куда может двигаться TANSSI? Наша страница прогноза цены TANSSI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
