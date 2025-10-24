Что такое WhaleAI (WHAI)

WhaleAI is a cryptocurrency project featuring the deflationary $WHAI token, supported by a vault of high-value digital assets. Its innovative WhaleAI Bot monitors over 1,000 whale wallets, delivering real-time market insights. Access to exclusive data is token-gated, requiring 2,000 $WHAI. The project offers detailed whale accumulation cases and in-depth analyses of AI-driven and crypto tokens.

Источник WhaleAI (WHAI) Официальный веб-сайт

Прогноз цены WhaleAI (USD)

Сколько будет стоить WhaleAI (WHAI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов WhaleAI (WHAI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для WhaleAI.

WHAI на местную валюту

Токеномика WhaleAI (WHAI)

Понимание токеномики WhaleAI (WHAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WHAI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о WhaleAI (WHAI) Сколько стоит WhaleAI (WHAI) на сегодня? Актуальная цена WHAI в USD – 0.143735 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена WHAI в USD? $ 0.143735 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена WHAI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация WhaleAI? Рыночная капитализация WHAI составляет $ 143.74K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение WHAI? Циркулирующее предложение WHAI составляет 1.00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) WHAI? WHAI достиг максимальной цены (ATH) в 0.532364 USD . Какова была минимальная цена WHAI за все время (ATL)? WHAI достиг минимальной цены (ATL) в 0.068646 USD . Каков объем торгов WHAI? Объем торгов за последние 24 часа для WHAI составляет -- USD . Вырастет ли WHAI в цене в этом году? WHAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WHAI для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии WhaleAI (WHAI)