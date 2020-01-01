Токеномика Whale Ecosystem (WHALE) Откройте для себя ключевую информацию о Whale Ecosystem (WHALE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Whale Ecosystem (WHALE) The Whale Ecosystem is driven by community needs. Our coded AI agent is integrated into all aspects of our Ecosystem and we are improving its capabilities week by week Whale's initially took on the task of making the tax token system, workable, sustainable and acceptable to the community, given the previous tax tokens of the past, that was not a small task in itself. Our sales tax is paid into a tax wallet, and the contents of that wallet are re-distributed weekly to our token and NFT holders (% breakdown available on X and website) We have a working useable AI agent, which has been built on Fantom and Migrated and improved drastically on Sonic Официальный сайт: https://sonicwhale.ai Купить WHALE сейчас!

Токеномика и анализ цен Whale Ecosystem (WHALE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Whale Ecosystem (WHALE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 555,45K $ 555,45K $ 555,45K Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 555,45K $ 555,45K $ 555,45K Исторический максимум: $ 0,245688 $ 0,245688 $ 0,245688 Исторический минимум: $ 0,01549817 $ 0,01549817 $ 0,01549817 Текущая цена: $ 0,02645867 $ 0,02645867 $ 0,02645867 Узнайте больше о цене Whale Ecosystem (WHALE)

Токеномика Whale Ecosystem (WHALE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Whale Ecosystem (WHALE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WHALE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WHALE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WHALE, изучите текущую цену WHALE!

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